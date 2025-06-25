У Дії розпочинається тестування отримання витягу про несудимість — Finance.ua

У Дії розпочинається тестування отримання витягу про несудимість Сьогодні 12:28 — Особисті фінанси

У Дії розпочинається тестування отримання витягу про несудимість

На порталі Дія розпочинається бета-тестування нової послуги — витягу про несудимість з апостилем.

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Про це повідомили на сторінці «Дія».

«Працевлаштовуєтесь за кордоном, оформлюєте візу чи подаєте документи до іноземних установ і потрібен витяг про несудимість з апостилем? Зараз, щоб його отримати, потрібно їхати в Київ або шукати посередника. Але невдовзі українці забудуть про цей клопіт», сказано у повідомленні.

Що потібно

Щоб стати тестувальником нової послуги — отримання витягу про несудимість з апостилем онлайн, потрібно мати:

— верифікований РНОКПП.

— внутрішній чи закордонний паспорт у Дії.

— зареєстроване місце проживання.

Записатися на бета-тест можна за посиланням

Раніше писали , що українці дедалі частіше отримують відшкодування за вкладами у збанкрутілих банках через застосунок «Дія». Фонд гарантування вкладів фізичних осіб нагадав, що послуга діє з жовтня 2023 року. З того часу фізичним особам і ФОП уже виплатили понад 47 мільйонів гривень.

Онлайн-послуга дає змогу отримати компенсацію за вкладами (включно з коштами на поточних рахунках) у банках, які ліквідує Фонд, без потреби особисто відвідувати фінансову установу.

Також користувачі Дії отримуватимуть повідомлення, якщо їх знімуть з місця реєстрації за заявою власника житла. Новий функціонал унеможливлює «непомітне» зняття з реєстрації без відома людини.

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