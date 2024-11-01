День фінансів: економічний прогноз на 2025, заміна банкнот, оцінка ділової активності — Finance.ua

День фінансів: економічний прогноз на 2025, заміна банкнот, оцінка ділової активності Сьогодні 17:35

Сьогодні, 1 листопада ми дослідили, які зміни очікують українців з початком цього місяця. Більш детально читайте за посиланням:

Нацбанк почав поступову заміну банкнот. Потрапляючи в банки, банкноти номіналами 50 та 200 гривень старого зразка не будуть більше 🏛️Потрапляючи в банки, банкноти номіналами 50 та 200 гривень старого зразка не будуть більше повертатися в обіг, а вилучатимуться та передаватимуться до Національного банку для подальшого їх перерахування та утилізації.

Рекомендації банкам щодо ухилення клієнтів від сплати податків. НБУ надав банкам і небанківським фінансовим установам рекомендації щодо виявлення механізмів так званого «дроблення бізнесу». Про це сказано НБУ надав банкам і небанківським фінансовим установам рекомендації щодо виявлення механізмів так званого «дроблення бізнесу». Про це сказано повідомленні НБУ.

Як українці конвертують гривні у валюту. Аналіз гривневої ліквідності банківської системи показує, що починаючи з липня за нетто-підсумком Аналіз гривневої ліквідності банківської системи показує, що починаючи з липня за нетто-підсумком спостерігається повна конвертація нових надходжень гривневих коштів в іноземну валюту.

водночас НБУ продав рекордні $3,4 млрд на міжбанку в жовтні.

Експорт IT-послуг продовжує падати. У вересні цього року обсяг IT-експорту збільшився на 2,4% і становив $519 мільйонів. Українській економіці це 🖥️У вересні цього року обсяг IT-експорту збільшився на 2,4% і становив $519 мільйонів. Українській економіці це принесло на $12 мільйонів більше у порівнянні з серпнем 2024 року. Проте третій квартал показав себе найгірше з початку року.

До речі, Finance.ua робитиме для вас огляд кредиток з кешбеком, в якому ми розповімо, які картки в поточному місяці вигідні для тих чи інших категорій покупок і як їх можна вигідно комбінувати.

Dragon Capital дав економічний прогноз на 2025 рік. Як пише Dragon Capital у своєму прогнозі, «основним припущенням у базовому Як пише Dragon Capital у своєму прогнозі, «основним припущенням у базовому прогнозному сценарії залишається продовження військових дій у 2025 році, яке буде супроводжуватись дефіцитом електроенергії та робочої сили».

У жовтні Україна отримала від партнерів $1,4 мільярда пільгового фінансування.

При цьому Саудівська Аравія назвала головний ризик для світової економіки у 2025 році.

Бізнес у жовтні пом’якшив оцінку ділової активності. Оптимістичні Оптимістичні прогнози щодо міжнародного фінансування, пожвавлення споживчого попиту, стабільна ситуація в енергетиці, достатня пропозиція товарів та сприятливі погодні умови позитивно впливали на очікування бізнесу.

Київрада підтримала докапіталізацію «Київміськбуду». Київрада підтримала проєкт докапіталізації ПрАТ «ХК «Київміськбуд» на 2,56 млрд грн, спрямований на Київрада підтримала проєкт докапіталізації ПрАТ «ХК «Київміськбуд» на 2,56 млрд грн, спрямований на відновлення активного будівництва житлових комплексів.

🏚️ Реєстрація отриманих збитків в Міжнародному реєстрі. Розповідаємо про те, хто та коли може звертатися туди з заявами. Про те, яким чином все це робиться, який алгоритм дій загалом там передбачений. І на додачу, коли та з якого фінансування можна чекати компенсацію.

Які посилки не прийматиме Укрпошта з 11 листопада. Компанія «Укрпошта» не прийматиме посилки в звичайних картонних коробках (не гофрованих), з випуклими поверхнями або з пошкодженнями, такими як вм’ятини, розриви чи плями. Про це 🗂️Компанія «Укрпошта» не прийматиме посилки в звичайних картонних коробках (не гофрованих), з випуклими поверхнями або з пошкодженнями, такими як вм’ятини, розриви чи плями. Про це повідомляє пресслужба «Укрпошти».

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