День фінансів: економічний прогноз на 2025, заміна банкнот, оцінка ділової активності — Finance.ua

День фінансів: економічний прогноз на 2025, заміна банкнот, оцінка ділової активності
Сьогодні, 1 листопада ми дослідили, які зміни очікують українців з початком цього місяця. Більш детально читайте за посиланням:
🏛️Нацбанк почав поступову заміну банкнот. Потрапляючи в банки, банкноти номіналами 50 та 200 гривень старого зразка не будуть більше повертатися в обіг, а вилучатимуться та передаватимуться до Національного банку для подальшого їх перерахування та утилізації.
📑 Рекомендації банкам щодо ухилення клієнтів від сплати податків. НБУ надав банкам і небанківським фінансовим установам рекомендації щодо виявлення механізмів так званого «дроблення бізнесу». Про це сказано повідомленні НБУ.
💳Як українці конвертують гривні у валюту. Аналіз гривневої ліквідності банківської системи показує, що починаючи з липня за нетто-підсумком спостерігається повна конвертація нових надходжень гривневих коштів в іноземну валюту.
- водночас НБУ продав рекордні $3,4 млрд на міжбанку в жовтні.
🖥️Експорт IT-послуг продовжує падати. У вересні цього року обсяг IT-експорту збільшився на 2,4% і становив $519 мільйонів. Українській економіці це принесло на $12 мільйонів більше у порівнянні з серпнем 2024 року. Проте третій квартал показав себе найгірше з початку року.
До речі, Finance.ua робитиме для вас огляд кредиток з кешбеком, в якому ми розповімо, які картки в поточному місяці вигідні для тих чи інших категорій покупок і як їх можна вигідно комбінувати.
Комбінація карток для максимального кешбеку в листопаді🍁
📊Dragon Capital дав економічний прогноз на 2025 рік. Як пише Dragon Capital у своєму прогнозі, «основним припущенням у базовому прогнозному сценарії залишається продовження військових дій у 2025 році, яке буде супроводжуватись дефіцитом електроенергії та робочої сили».
- У жовтні Україна отримала від партнерів $1,4 мільярда пільгового фінансування.
📈Бізнес у жовтні пом’якшив оцінку ділової активності. Оптимістичні прогнози щодо міжнародного фінансування, пожвавлення споживчого попиту, стабільна ситуація в енергетиці, достатня пропозиція товарів та сприятливі погодні умови позитивно впливали на очікування бізнесу.
🏢Київрада підтримала докапіталізацію «Київміськбуду». Київрада підтримала проєкт докапіталізації ПрАТ «ХК «Київміськбуд» на 2,56 млрд грн, спрямований на відновлення активного будівництва житлових комплексів.
🏚️ Реєстрація отриманих збитків в Міжнародному реєстрі. Розповідаємо про те, хто та коли може звертатися туди з заявами. Про те, яким чином все це робиться, який алгоритм дій загалом там передбачений. І на додачу, коли та з якого фінансування можна чекати компенсацію.
Пошкоджено майно? Алгоритм, як вам подати заяву до Міжнародного реєстру збитків
🗂️Які посилки не прийматиме Укрпошта з 11 листопада. Компанія «Укрпошта» не прийматиме посилки в звичайних картонних коробках (не гофрованих), з випуклими поверхнями або з пошкодженнями, такими як вм’ятини, розриви чи плями. Про це повідомляє пресслужба «Укрпошти».
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