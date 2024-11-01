Саудівська Аравія назвала головний ризик для світової економіки у 2025 році — Finance.ua

Саудівська Аравія назвала головний ризик для світової економіки у 2025 році Сьогодні 14:32 — Світ

Саудівська Аравія назвала головний ризик для світової економіки у 2025 році

Національний борг є серйозною загрозою для ринків у найближчому майбутньому.

Про це заявив міністр фінансів Саудівської Аравії, висловлюючи особливе занепокоєння з приводу країн з низьким рівнем доходу, пише NBC10 Philadelphia.

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«Я думаю, що в глобальному масштабі серйозною проблемою, яку ми повинні враховувати, є питання державного боргу, особливо в країнах з низьким рівнем доходу і економіках, що розвиваються, у яких немає фіскальних буферів для протидії ринковим збоям», — сказав міністр фінансів Саудівської Аравії Мухаммед Аль-Джаадан під час форуму Future Investment Initiative в Ер-Ріяді.

Мухаммед Аль-Джаадан сподівається, що за допомогою МВФ та G20 буде знайдено рішення і підтримано світову економіку у разі потрясінь.

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Аль-Джаадан раніше наголосив на важливості досягнення м’якої посадки для економік, оскільки центральні банки намагаються керувати інфляцією.

Світовий держборг досяг рекордних $97 трлн у 2023 році, що спонукало ООН закликати до невідкладних реформ для урядів та фінансових систем у всьому світі. Раніше цього місяця МВФ попередив, що сукупний обсяг державного боргу у світі вперше перевищить $100 трлн цього року і може зростати швидше, ніж прогнозувалося.

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