Саудівська Аравія назвала головний ризик для світової економіки у 2025 році — Finance.ua
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Саудівська Аравія назвала головний ризик для світової економіки у 2025 році

Світ
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Саудівська Аравія назвала головний ризик для світової економіки у 2025 році
Саудівська Аравія назвала головний ризик для світової економіки у 2025 році
Національний борг є серйозною загрозою для ринків у найближчому майбутньому.
Про це заявив міністр фінансів Саудівської Аравії, висловлюючи особливе занепокоєння з приводу країн з низьким рівнем доходу, пише NBC10 Philadelphia.
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«Я думаю, що в глобальному масштабі серйозною проблемою, яку ми повинні враховувати, є питання державного боргу, особливо в країнах з низьким рівнем доходу і економіках, що розвиваються, у яких немає фіскальних буферів для протидії ринковим збоям», — сказав міністр фінансів Саудівської Аравії Мухаммед Аль-Джаадан під час форуму Future Investment Initiative в Ер-Ріяді.
Мухаммед Аль-Джаадан сподівається, що за допомогою МВФ та G20 буде знайдено рішення і підтримано світову економіку у разі потрясінь.
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Аль-Джаадан раніше наголосив на важливості досягнення м’якої посадки для економік, оскільки центральні банки намагаються керувати інфляцією.
Світовий держборг досяг рекордних $97 трлн у 2023 році, що спонукало ООН закликати до невідкладних реформ для урядів та фінансових систем у всьому світі. Раніше цього місяця МВФ попередив, що сукупний обсяг державного боргу у світі вперше перевищить $100 трлн цього року і може зростати швидше, ніж прогнозувалося.
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