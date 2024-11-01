У жовтні Україна отримала від партнерів $1,4 мільярда пільгового фінансування: хто надав кошти — Finance.ua

У жовтні Україна отримала від партнерів $1,4 мільярда пільгового фінансування: хто надав кошти Сьогодні 17:02 — Казна та Політика

У жовтні Україна отримала від партнерів $1,4 мільярда пільгового фінансування: хто надав кошти

У жовтні 2024 року до загального фонду Державного бюджету України надійшло близько 1,4 млрд доларів США пільгового зовнішнього фінансування.

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.

Хто надав фінансування:

МВФ — $1,1 млрд;

Канада — $300 млн.

Кошти від МВФ

Залучені кошти від Міжнародного валютного фонду Україна отримала в результаті успішного п’ятого перегляду програми Механізму розширеного фінансування (EFF).

Україна виконала всі структурні маяки, які було передбачено до пʼятого перегляду, та ще два достроково.

Кошти від Канади

Фінансування обсягом майже $300 млн від Канади передбачено Четвертою додатковою угодою з урядом Канади щодо залучення відповідного кредиту.

Кошти надаються на пільгових умовах: строк 10 років, процентна ставка — 1,5% річних. Пільговий період становить 4,5 роки від дати надходження коштів.

Фінансування у 2024 році

Загалом у 2024 році зовнішнє фінансування сягає 25,9 млрд доларів США, із яких гранти — 6,6 млрд доларів США. А від початку повномасштабного вторгнення Україна отримала понад 99,4 млрд доларів США.

«Міжнародна підтримка є вагомим внеском у підтримку фінансової стабільності країни в умовах воєнного стану. Залучені кошти спрямовуються на фінансування першочергових соціальних та гуманітарних видатків держбюджету», — додали в Міністерстві фінансів.

Нагадаємо, до кінця 2024 року Міністерство фінансів України планує залучити понад 15 млрд доларів США зовнішнього фінансування.

Міністерка фінансів Сполучених Штатів Джанет Єллен повідомила про плани уряду США виділити Україні кредит на загальну суму близько 20 мільярдів доларів (близько 18,5 мільярда євро).

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