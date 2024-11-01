Що зміниться з листопада: виведення з обігу банкнот, підвищення пенсій, бронювання та інше — Finance.ua

Що зміниться з листопада: виведення з обігу банкнот, підвищення пенсій, бронювання та інше Сьогодні 08:00 — Особисті фінанси

Що зміниться з листопада: виведення з обігу банкнот, підвищення пенсій, бронювання та інше

З початком останнього місяця осені на українців чекають зміни. Так, деяким категоріям пенсіонерів підвищать виплати. Також зміниться швидкісний режим на дорогах України. Про всі зміни читайте нижче.

Виведення з обігу банкноти 50 і 200 грн

50 та 200 гривень зразків 2003—2007 років (тобто старого зразка), замінюючи їх на банкноти аналогічних номіналів сучасного покоління (зразка 2014 року та наступних років випуску). Національний банк України з 1 листопада 2024 року почне поступово вилучати банкноти номіналамизразків 2003—2007 років (тобто старого зразка), замінюючи їх на банкноти аналогічних номіналів сучасного покоління (зразка 2014 року та наступних років випуску).

Громадянам не потрібно їх спеціально обмінювати. Вони можуть без обмежень продовжувати розраховуватися банкнотами старого зразка, оскільки ті залишатимуться дійсними платіжними засобами.

Як відбуватиметься поступова заміна?

Національний банк спільно з банками поступово вилучатиме з готівкового обігу України зазначені банкноти, зокрема:

банки не видаватимуть із кас такі банкноти за всіма видами готівкових операцій;

Національний банк припинить видавати ці банкноти банкам, інкасаторським компаніям та компаніям з оброблення готівки.

Пенсії

У листопаді пенсіонери отримають більші виплати. Пенсійні виплати зростуть у тих, кому виповнилося 70, 75 чи 80 років.

Для кожної вікової категорії буде різна сума. Але є умова — пенсія не має перевищувати 10,34 тис. грн.

Доплати для різних вікових груп:

для громадян, яким виповнилося 70 років, і до 75-річного віку — у сумі до 300 грн;

для осіб, яким виповнилося 75 років, до 80-річного віку — у сумі до 456 грн;

для громадян, яким виповнилося 80 років і вище, — у сумі до 570 грн.

Обмеження швидкості на дорогах

З 1 листопада на деяких ділянках Києва та Дніпра змінено швидкісний режим.

У Києві змінюється обмеження швидкості руху транспортних засобів з 80 км/год на 50 км/год на восьми ділянках:

проспект Романа Шухевича (від Північного мосту до вулиці Оноре де Бальзака);

вулиця Набережно-Рибальська (від Гаванського мосту до вулиці Електриків);

Наддніпрянське шосе;

Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе);

Столичне шосе (до вулиці Академіка Заболотного);

проспект Миколи Бажана (від Південного мостового переходу до Харківської площі);

проспект Степана Бандери (від Оболонського проспекту до Північного мосту);

автодорога Р-69 (від вулиці Озерної до межі Києва).

Продовження воєнного стану

В Україні було продовжено воєнний стан та загальну мобілізацію ще на 90 діб — з 10 листопада 2024 року до 7 лютого 2025 року. З початку повномасштабного вторгнення росії на територію України це було 13-те голосування.

Мобілізація та бронювання

В Україні планують провести аудит підприємств, які отримали статус критичного від органів місцевого самоврядування, до 15 листопада. Після аудиту результати має проаналізувати Міністерство економіки України й до 20 листопада поінформувати уряд.

Якщо підприємство не відповідатиме критеріям та виявиться не критичним для держави, то можливість бронювання переглянуть.

суму, яку будуть платити чоловіки для бронювання від мобілізації. Для того, аби його отримати, військовозобов’язані чоловіки повинні будуть платити від 20 до 30 тисяч гривень щомісячно. Про це заявив народний депутат Богдан Кицак. Раніше у Раді назвали для бронювання від мобілізації. Для того, аби його отримати, військовозобов’язані чоловіки повинні будуть платити від 20 до 30 тисяч гривень щомісячно. Про це заявив народний депутат Богдан Кицак.

Нагадаємо, компанія Freelancehunt у жовтні 2024 року провела опитування серед українських фрилансерів, у якому взяли участь 350 респондентів віком 18−60 років. Результати показали, що більшість підтримує ідею економічного бронювання під час війни. 43% повністю підтримують цю ініціативу, а ще 20% скоріше підтримують.

Відстрочки

З листопада буде зміна у наданні відстрочок. Раніше заступниця міністра оборони з цифровізації Катерина Черногоренко казала про плани запустити автоматичне оформлення відтермінувань від мобілізації через «Резерв+» цієї осені для перших трьох категорій, які мають на них право:

студентів, багатодітних батьків та людей з інвалідністю.

Також нагадаємо, що Президент підписав закон про відстрочку тим, чиї неповнорідні родичі загинули на війні чи зникли без вісти.

А Міноборони планує до кінця року розширити функціонал і охоплення «Резерв+», «Армія+» і Delta.

Реформа митниці

Президент України Володимир Зеленський підписав закон № 6490-д про про реформування Державної митної служби, який набирає чинності з 1 листопада 2024 року.

Реформа митниці — це важливий структурний маяк від Міжнародного валютного фонду, Світового банку і США. Її підтримали всі бізнес-асоціації.

Зміна правил для міжнародних перевізників

Польщі. З 1 листопада перетнути кордон з Польщею можуть лише ті перевізники, які зареєстровані у системі SENT. Так, у Державній службі безпеки на транспорті попереджають, з листопада запроваджується система SENT для вантажних перевезень до та через територію

Відтак з листопада необхідність реєструватись у цифровій системі поширюється на перевезення:

за одноразовими дозволами;

за дозволами на перевезення ЄКМТ;

за бездозвільними перевезеннями (наприклад, відповідно до Угоди про лібералізацію вантажних перевезень).

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