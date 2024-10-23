Польща змінює правила для міжнародних перевізників — Finance.ua

Польща змінює правила для міжнародних перевізників Сьогодні 07:48 — Особисті фінанси

Польща змінює правила для міжнародних перевізників

З 1 листопада перетнути кордон з Польщею можуть лише ті перевізники, які зареєстровані у системі SENT.

Про це повідомляється на сторінці Волинської митниці.

з 1 листопада запроваджується система SENT для вантажних перевезень до та через територію Польщі. У Державній службі безпеки на транспорті попереджають запроваджується система SENT для вантажних перевезень до та через територію Польщі.

«9 жовтня Сенат Польщі схвалив зміни до законопроєкту „Про делегування водіїв на автомобільному транспорті“. Вказані зміни запроваджують обов’язкову реєстрацію у цифровій системі SENT для перевізників з третіх країн, а значить, для українських перевізників також», — повідомляють в ДСБТ.

Відтак з 1 листопада необхідність реєструватись у цифровій системі поширюється на перевезення:

за одноразовими дозволами;

за дозволами на перевезення ЄКМТ;

за бездозвільними перевезеннями (наприклад, відповідно до Угоди про лібералізацію вантажних перевезень).

«Фактично, йдеться про всі види перевезень, які може виконувати іноземний перевізник. Поширюється така вимога як на ті двосторонні перевезення, наприклад Україна — Польща, так і на транзитні, коли перевізник прямує по території Польщі до іншої держави. Тож, це означає, що кожне перевезення повинне бути внесено до системи SENT», — наголошують в ДСБТ.

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Відповідно до схваленого закону, під час реєстрації в системі перевізник повинен зазначити:

1) відомості про іноземну особу, яка здійснює це перевезення;

2) реквізити відправника;

3) дані одержувача;

4) місце і дату початку перевезення на території Польщі;

5) місце і дату завершення перевезення на території Польщі;

6) країну завантаження;

7) країну розвантаження;

8) інформацію про те, чи здійснюється перевезення з вантажем чи без нього;

9) номер транспортного документа на вантаж;

10) номер дозволу;

11) країну реєстрації та реєстраційний номер транспортного засобу, що використовується для перевезення;

12) номер пристрою SENT.

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«Після реєстрації в системі повідомленню буде присвоєно „контрольний номер“. У разі неотримання „контрольного номеру“ водій зобов’язаний утриматися від початку перевезення вантажу. Таким чином, реєстрація в системі SENT забезпечить контроль за всіма вантажними перевезеннями до та через територію Польщі, — пояснюють у ДСБТ. — Важливо, що неправильне або неповне заповнення повідомлення унеможливить здійснення перевезення».

У службі також додають, що за повідомленням Міністерства інфраструктури Польщі, наразі розробляється порядок дій іноземного перевізника, що виконує перевезення до або по території Польщі. Очікується, що зазначений порядок найближчим часом буде доведено всім зацікавленим сторонам. Міністерство розвитку громад та територій України звернулось за додатковими роз’ясненням до Міністерства інфраструктури Польщі.

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