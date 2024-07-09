Для перевізників діють нові правила митного контролю на кордоні з Польщею — Finance.ua

Для перевізників діють нові правила митного контролю на кордоні з Польщею Сьогодні 19:49 — Технології&Авто

Для перевізників діють нові правила митного контролю на кордоні з Польщею

У ДПСУ попередили , що, за інформацією польської сторони, з 10 липня 2024 року вступають в дію нові правила перетину кордону.

Відповідно до них українські перевізники повинні надавати до митного контролю Республіки Польща відповідні дозволи, документи та наліпки.

1. Наявність на борту ліцензії на перевезення у паперовому вигляді: витяг про отримання ліцензії на міжнародні перевезення вантажів англійською мовою з QR-кодом. Отримати такий можна у особистому кабінеті перевізника.

2. Наявність документів на вантаж для порожнього транспорту: при виїзді з України порожнім транспортним засобом водію необхідно мати документи, що підтверджують повернення з вантажем, який водій буде забирати на зворотному шляху. Це може бути договір, або підписана перевізником заявка. В цих документах повинні бути зазначені контактні дані та адреса відправника і місце завантаження авто.

3. Документи для підтвердження типу перевезення: впродовж всього рейсу на борту повинні бути документи у паперовому або електронному вигляді, які підтверджують тип перевезення. Йдеться про коносаменти, товаротранспортні накладні, вантажні митні декларації тощо.

4. Документи для повернення порожньої вантажівки: при поверненні до України порожнім транспортом, необхідно мати документи, що підтверджують перевезення вантажу у прямому сполученні.

5. Наліпка на лобовому склі вантажівки розміром 5 см: її зразок затверджено в Угоді. У випадку, якщо перевізник виконує перевезення НЕ за умовами Угоди про «транспортний безвіз» а, наприклад, за дозволом ЄКМТ, наліпка має бути прихована. Завантажити наліпку можна за посиланням: bit.ly/3XxUhWJ. Така наліпка призначена для допомоги контролюючим органам ідентифікувати вантажівки, що виконують перевезення відповідно до Угоди та попереджувати каботажні перевезення.

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До 10 липня діятиме перехідний період, який дозволить перевізникам забезпечити всі вантажівки відповідними документами та наліпками.

З 10 липня перелічені правила будуть обовʼязковими для виконання всіма компаніями, що виконують перевезення відповідно до Угоди між Україною та Європейським Союзом про вантажні перевезення автомобільним транспортом.

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