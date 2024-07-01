Для перетину кордону з Польщею жодних дозволів перевізникам не потрібно — Мінвідновлення Сьогодні 13:33

Угода про лібералізацію вантажних перевезень між Україною і ЄС набула чинності 20 червня. Тож українським перевізникам не потрібні жодні дозволи на двосторонні перевезення.

Такий коментар щодо призупинки Польщею пропуску українських вантажівок на кордоні без дозволів на міжнародні вантажні перевезення надав заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач.

«Щодо ситуації з перетином кордону вантажівками через пункти пропуску з Польщею. Точніше з вимогою митних органів Республіки Польща щодо наявності дозволів на перевезення в українських водіїв. Жодних дозволів на двосторонні перевезення не потрібно. Угода про лібералізацію вантажних перевезень між Україною та ЄС набула чинності в день підписання. Тобто ще 20 червня», — зазначає Деркач.

При цьому, на його словами, до 10 липня діє перехідний період, який дозволяє перевізникам адаптуватись до нових правил.

Дерккач каже, що про це відомо польській стороні, у першу чергу Міністерству інфраструктури Польщі. Офіційними каналами польська сторона, як і всі інші країни-члени ЄС була повідомлена про оновлення Угоди між Україною та Євросоюзом.

«Наразі це питання лише внутрішньої комунікації польської сторони. Ми звернулись до Міністерства інфраструктури Польщі. Колеги запевняють нас, що намагаються вирішити проблему з митною службою. Також ми повідомили Єврокомісію про призупинення пропуску вантажівок. ЄК вже втрутилась в ситуацію зі свого боку та також намагається вплинути на вирішення проблеми», — написав заступник міністра розвитку громад.

Довідка Finance.ua:

Нагадаємо, з 00:00 1 липня Польща припинила пропуск на в’їзд та виїзд українських вантажівок, які не мають дозволів на міжнародні вантажні перевезення — дозволу або книжки ЄКМТ.

Книжка ЄКМТ — багатосторонній дозвіл, що видається перевізнику і дозволяє йому вільно працювати та їздити серед 44 країн-учасниць Європейської конференції міністрів транспорту.



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