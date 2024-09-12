єЧерга: де перевізники найчастіше перетинають кордон — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

єЧерга: де перевізники найчастіше перетинають кордон

118
єЧерга: де перевізники найчастіше перетинають кордон
єЧерга: де перевізники найчастіше перетинають кордон
Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України опублікувало відкриті дані про перетин кордону автобусами, які реєструвалися через сайт або застосунок єЧерга. Набір даних доступний для перегляду й завантаження на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних.
Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.
Система єЧерга дає змогу перевізникам скористатися електронною чергою для перетину кордону та зменшити час очікування перед пунктом пропуску.
Наразі вона діє в 28 міжнародних автомобільних пунктах пропуску, на 20 з них можна вибрати часовий слот для перетину кордону.

⚡ Оформити туристичне страхування на Finance.ua

Згідно з відкритими даними єЧерги, за серпень 2024 року:
  • автобуси перетнули кордон 15 708 разів;
  • послугою скористалися 6 384 українські перевізники та 3 270 іноземних;
  • найпопулярнішими країнами для перетину кордону стали Польща (8 179), Румунія (3 335), Молдова (2 288).
єЧерга: де перевізники найчастіше перетинають кордон
Найпопулярнішими серед перевізників були пункти пропуску на кордоні з Польщею. До трійки лідерів увійшли «Шегині-Медика», «Рава-Руська» — Хребенне" та «Ягодин — Дорогуськ». Найпопулярнішими маршрутами за кількістю перетинів стали:
  • Київ-Кишинів (168);
  • Чернівці-Варшава (153);
  • Херсон-Щецин (148).
єЧерга: де перевізники найчастіше перетинають кордон
Переглянути актуальну інформацію можна за посиланням.

Що дає ця інформація?

Оприлюднені відкриті дані дають змогу транспортним компаніям перевіряти завантаженість пунктів пропуску й забезпечувати комфорт пасажирів. Крім того, за допомогою реєстру держава має змогу моніторити пасажирські потоки, розподіляти навантаження на кордоні, верифікувати міжнародні маршрути. Опубліковані дані не містять інформації, що може загрожувати національній безпеці України.
Упровадження єЧерги підвищує прозорість процесу перетину кордону, сприяє впорядкуванню міжнародних перевезень, усуває корупційні ризики в роботі недоброчесних транспортних компаній.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.