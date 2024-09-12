єЧерга: де перевізники найчастіше перетинають кордон — Finance.ua

єЧерга: де перевізники найчастіше перетинають кордон Вчора 20:34

єЧерга: де перевізники найчастіше перетинають кордон

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України опублікувало відкриті дані про перетин кордону автобусами, які реєструвалися через сайт або застосунок єЧерга . Набір даних доступний для перегляду й завантаження на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних.

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

Система єЧерга дає змогу перевізникам скористатися електронною чергою для перетину кордону та зменшити час очікування перед пунктом пропуску.

Наразі вона діє в 28 міжнародних автомобільних пунктах пропуску, на 20 з них можна вибрати часовий слот для перетину кордону.

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Згідно з відкритими даними єЧерги, за серпень 2024 року:

автобуси перетнули кордон 15 708 разів;

послугою скористалися 6 384 українські перевізники та 3 270 іноземних;

найпопулярнішими країнами для перетину кордону стали Польща (8 179), Румунія (3 335), Молдова (2 288).

Найпопулярнішими серед перевізників були пункти пропуску на кордоні з Польщею. До трійки лідерів увійшли «Шегині-Медика», «Рава-Руська» — Хребенне" та «Ягодин — Дорогуськ». Найпопулярнішими маршрутами за кількістю перетинів стали:

Київ-Кишинів (168);

Чернівці-Варшава (153);

Херсон-Щецин (148).

Переглянути актуальну інформацію можна за посиланням.

Що дає ця інформація?

Оприлюднені відкриті дані дають змогу транспортним компаніям перевіряти завантаженість пунктів пропуску й забезпечувати комфорт пасажирів. Крім того, за допомогою реєстру держава має змогу моніторити пасажирські потоки, розподіляти навантаження на кордоні, верифікувати міжнародні маршрути. Опубліковані дані не містять інформації, що може загрожувати національній безпеці України.

Упровадження єЧерги підвищує прозорість процесу перетину кордону, сприяє впорядкуванню міжнародних перевезень, усуває корупційні ризики в роботі недоброчесних транспортних компаній.

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