Найгірший квартал року: експорт IT-послуг продовжує падати — Finance.ua

Найгірший квартал року: експорт IT-послуг продовжує падати Сьогодні 10:02 — Казна та Політика

Найгірший квартал року: експорт IT-послуг продовжує падати

У вересні цього року обсяг IT-експорту збільшився на 2,4% і становив $519 мільйонів. Українській економіці це принесло на $12 мільйонів більше у порівнянні з серпнем 2024 року. Проте третій квартал показав себе найгірше з початку року.

Про це повідомляє Львівський ІТ Кластер з посиланням на дані Національного банку.

Інфографіка: itcluster.lviv.ua

«Третій квартал показав себе найгірше цьогоріч. Він приніс українській економіці $1,6 мільярдів, що на 4,6% менше у порівнянні з аналогічним періодом 2023 року. Також його показники на 2,8% або ж $46 мільйонів менші ніж у попередньому кварталі», — сказано в повідомленні.

Обсяг ІТ-експорту у вересні цьогоріч зменшився на 0,4% або ж $2 мільйони у порівнянні з аналогічним періодом в 2023 році.

Інфографіка: itcluster.lviv.ua

Загалом, за 9 місяців поточного року сукупна експортна виручка ІТ-послуг складає $4,8 мільярди. Це на 4,9% менше ніж за аналогічний період у минулому році, що у доларовому еквіваленті становить $244 мільйони.

«Попри незначний ріст показників відносно серпня, цей вересень показав себе найгірше за аналогічні місяці протягом періоду повномасштабної війни. Тому ми прогнозуємо подальше падіння обсягів експорту IT-послуг. Особливо в контексті нещодавніх ініціатив з посилення податкового навантаження. У комплексі із раптовою призупинкою бронювань на час аудиту, це вплине на настрої інвесторів, партнерів та замовників українських ІТ-послуг закордоном. Тож можна очікувати подальше сповільнення динаміки», — зауважує Степан Веселовський, CEO Львівського ІТ Кластера.

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Частка комп’ютерних послуг в загальній структурі експорту всіх послуг України у вересні 2024 року склала 38,1%. Це на 1,1% більше порівняно з серпнем. Також це на 2,5% менше ніж за аналогічний період у минулому році. Тоді частка комп’ютерних послуг складала 40,6% від експорту усіх послуг.

Загальна експортна виручка усіх послуг України у вересні цьогоріч склала $1,36 мільярди, що на $9 мільйонів або ж 1% менше порівняно з серпнем. У порівнянні з 2023 роком, експорт усіх послуг за перші три квартали збільшився на 5,7%, що складає $680 мільйонів.

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Нагадаємо, директор з GR Асоціації IT Ukraine Олег Сніцар раніше повідомляв , що станом на липень лише 1,5% ІТ-спеціалістів були заброньовані. Єдиний позитив на ринку це існування «Дія.Сіті», але іноземні партнери відмовляються від співпраці із українськими компаніями.

Український ІТ-сектор за два роки повномасштабної війни сплатив 68 млрд грн податків у державний бюджет. 38,8 млрд грн донатів отримала українська армія від IT-компаній та співробітників.

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