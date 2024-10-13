Яка спеціальність користується популярністю серед ІТ-вступників — Finance.ua

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Яка спеціальність користується популярністю серед ІТ-вступників

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Яка спеціальність користується популярністю серед ІТ-вступників
Яка спеціальність користується популярністю серед ІТ-вступників
Цього року на ІТ-спеціальності у вишах зараховано 24 133 студенти, з яких 11 911 навчатимуться на бюджеті. Порівняно з 2023 роком, кількість ІТ-першокурсників скоротилася на 30%. Торік було 34 655 вступників, з них 14 956 — на бюджетних місцях.
Про це свідчать підрахунки DOU.
У 2024 році три ІТ-спеціальності увійшли до десятки найпопулярніших серед вступників: «Комп'ютерні науки» (4 місце), «Інженерія програмного забезпечення» (7 місце) та «Кібербезпека та захист інформації» (10 місце).

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Саме ці 3 спеціальності стали найпопулярнішими серед інших ІТ-спеціальностей, але в кожній із них відбулося зменшення кількості студентів. Минулого року на третьому місці була «Автоматизація» замість «Кібербезпеки».
Які ІТ-спеціальності найпопулярніші серед вступників:
  • Комп’ютерні науки. У 2024 році 6711 студентів вступили на цю спеціальність, з них 3062 на бюджет. Для порівняння з минулим роком було 8686 вступників (3956 бюджетники).
  • Інженерія програмного забезпечення. 5003 вступників на цю спеціальність, з них 2141 бюджетник. У 2023 році було 6463 першокурсників (2641).
  • Кібербезпека та захист інформації. 3358 студенти вступили на цю спеціальність, з них 1146 — на бюджет. Для порівняння, минулого року вступило 3714 студентів (1611).
  • Комп’ютерна інженерія займає 4 позицію, як і у 2023 році: 2412 студентів (3787 минулого року).
  • На 5 місці «Автоматизація»: цього року вступило 2099 студентів (4005 минулого року).
  • «Електронні комунікації та радіотехніка» — це та спеціальність (6 місце), де найбільша різниця за кількістю вступників: зменшилась з 3 573 вступників у 2023 році до 1301 цього року.
У решті спеціальностей спостерігається незначне зменшення.
  • «Інформаційні системи»: 1246 у 2024 році проти 1 620 минулого року.
  • «Системний аналіз»: 553 у 2024 році проти 778 минулого року.
  • «Прикладна математика»: 529 у 2024 році проти 633 минулого року.
  • «Електроніка»: 429 у 2024 році проти 715 минулого року.
  • «Математика»: 249 у 2024 році проти 347 минулого року.
  • «Прикладна фізика»: 248 проти 334.
Нагадаємо, у вересні компанії опублікували на jobs.dou.ua 5242 вакансії. Це на 179 менше за рекордний показник у серпні. Але вже три місяці поспіль кількість вакансій тримається на рівні понад 5 тисяч. Також у вересні цього року на 33% вакансій більше, ніж у вересні торік.
За матеріалами:
dev.ua
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