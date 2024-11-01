НБУ продав рекордні $3,4 млрд на міжбанку в жовтні — Finance.ua

НБУ продав рекордні $3,4 млрд на міжбанку в жовтні Сьогодні 11:33 — Валюта

НБУ продав рекордні $3,4 млрд на міжбанку в жовтні

У жовтні 2024 року чистий продаж валюти Нацбанком становив рекордні в поточному році 3,428 млрд доларів, що на 6,7% більше від вересневого обсягу чистого продажу (3,213 млрд доларів).

Про це свідчать дані НБУ

Так, у жовтні НБУ купив 0,002 млрд доларів, тоді як продав 3,430 млрд доларів.

У вересні НБУ купив 0,001 млрд доларів, тоді як продав 3,214 млрд доларів, у серпні НБУ майже не купував валюту, а продав 2,680 млрд доларів.

У липні НБУ купив на міжбанку 0,002 млрд доларів, а продав 3,318 млрд доларів.

У червні НБУ купив на міжбанку 0,001 млрд доларів, а продав 2,986 млрд доларів.

Українські Новини За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.