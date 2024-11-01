НБУ продав рекордні $3,4 млрд на міжбанку в жовтні — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

НБУ продав рекордні $3,4 млрд на міжбанку в жовтні

Валюта
21
НБУ продав рекордні $3,4 млрд на міжбанку в жовтні
НБУ продав рекордні $3,4 млрд на міжбанку в жовтні
У жовтні 2024 року чистий продаж валюти Нацбанком становив рекордні в поточному році 3,428 млрд доларів, що на 6,7% більше від вересневого обсягу чистого продажу (3,213 млрд доларів).
Про це свідчать дані НБУ.
Так, у жовтні НБУ купив 0,002 млрд доларів, тоді як продав 3,430 млрд доларів.
У вересні НБУ купив 0,001 млрд доларів, тоді як продав 3,214 млрд доларів, у серпні НБУ майже не купував валюту, а продав 2,680 млрд доларів.
НБУ продав рекордні $3,4 млрд на міжбанку в жовтні
У липні НБУ купив на міжбанку 0,002 млрд доларів, а продав 3,318 млрд доларів.
У червні НБУ купив на міжбанку 0,001 млрд доларів, а продав 2,986 млрд доларів.
За матеріалами:
Українські Новини
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.