Dragon Capital дав економічний прогноз на 2025 рік — Finance.ua

Dragon Capital дав економічний прогноз на 2025 рік Сьогодні 09:00

Dragon Capital дав економічний прогноз на 2025 рік

Як пише Dragon Capital у своєму прогнозі, «основним припущенням у базовому прогнозному сценарії залишається продовження військових дій у 2025 році, яке буде супроводжуватись дефіцитом електроенергії та робочої сили».

Припускаючи, що внутрішнє виробництво електроенергії збережеться на рівні серпня-вересня завдяки посиленню ППО та ремонтам, та зважаючи на очікуване збільшення імпортних потужностей, ми оцінюємо, що дефіцит електроенергії взимку буде відносно помірним і складатиме близько 15% від попиту (на рівні липня 2024 року) та знизиться до 6−8% у 2−3 кв 2025 року.

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Ринок праці

Водночас дисбаланси на ринку праці залишатимуться значними на тлі мобілізації до Збройних сил та будуть і надалі підштовхувати вгору зарплати.

Економічне зростання

У таких умовах з’явиться потреба в нових драйверах економічного зростання, адже вплив ключових факторів, які сприяли відновленню економіки у 2023−2024 роках (пристосування до умов війни і відкриття морських портів для експорту), вичерпується. Ми вважаємо, що розвиток оборонної промисловості, підтримуваний фінансуванням з пакету ERA, може надати новий імпульс економіці наступного року.

За оцінками високопосадовців, український ВПК здатен виробляти продукцію на суму $20 млрд на рік, тоді як цього року уряд зміг профінансувати закупівлі тільки на $6 млрд через обмеження фінансування.

За приблизними оцінками, оборонний сектор може додати 1−2 в.п. до зростання ВВП наступного року, порівняно з 0,4 в.п. у 2023 році, за умови суттєвого збільшення фінансування.

ВВП

Реальний ВВП у 2025 році зросте на 3,0% р/р завдяки поступовому відновленню внутрішнього споживання та розвитку ВПК, але дефіцит електроенергії та робочої сили продовжать стримувати зростання.

Додаткову підтримку економічному зростанню може надати відновлення банківського кредитування та масштабування програм страхування воєнних ризиків. Однак ці два фактори навряд чи матимуть великий внесок, враховуючи їх повільну динаміку досі.

Довідка Finance.ua:

У травні Інвестиційна компанія Dragon Capital повідомляла, що гривня продовжить контрольовано слабшати по відношенню до долара США, і офіційний курс сягне 42 грн/дол. США до кінця року.

Компанія DC Kyiv Outlet, яка входить до складу групи Dragon Capital (власник видання «Українська правда»), завершила придбання 100% статутного капіталу ТОВ «Трейд Солюшнс», яка володіє торговим центром «Караван Outlet» у Києві.

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