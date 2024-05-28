У Dragon Capital спрогнозували, що буде з економікою України цьогоріч — Finance.ua

У Dragon Capital спрогнозували, що буде з економікою України цьогоріч Сьогодні 21:03 — Казна та Політика

У Dragon Capital спрогнозували, що буде з економікою України цьогоріч

Dragon Capital зберігає прогноз зростання ВВП у 2024 році на рівні 4,0% р/р.

Про це свідчить оновлений прогноз основних макропоказників інвестиційної компанії Dragon Capital

«Незважаючи на екстремальні умови повномасштабної війни, українська економіка продовжувала відновлюватись на початку 2024 року після зростання на 5,3% р/р у 2023 році», — сказано в повідомленні.

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Поновлення експорту портами Чорного моря очікувано стало одним з ключових драйверів подальшого відновлення економічної активності, адже його обсяги суттєво перевищили наші обережні припущення.

Так, у січні-квітні 2024 року загальний експорт основних видів товарів (зерно, олійні, руда, сталь) повернувся до довоєнних рівнів 10−11 млн тон, з яких левову частку, 7−8 млн тон в місяць, було експортовано портами Чорного моря (ми очікували обсяги експорту портами 1,5−3,5 млн/тон).

Суттєве розширення спроможності експортних шляхів і здешевлення логістики дало поштовх для відновлення виробництва залізної руди і, в меншій мірі, виробництва сталі, а також сприяло зростанню суміжних секторів, таких як вантажні перевезення та оптова торгівля.

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«Так, за нашими оцінками, у січні-квітні обсяги виробництва руди збільшились маже на 80% р/р, а виробництво сталі і вантажні перевезення залізницею зросли на 33% і 29%, відповідно. Крім того, морський експорт допоміг частково компенсувати негативний влив блокади наземного західного кордону польськими перевізниками і фермерами, яка тривала протягом листопада 2023 року — квітня 2024 року», — зазначили в Dragon Capital.

Дефіцит електроенергії, спричинений поверненням росії до терористичної практики цілеспрямованого руйнування енергетичних активів з кінця березня, стане на заваді подальшому відновленню економіки.

«Проте, за нашими оцінками, при збереженні наявних потужностей енергосистеми та з урахуванням поточних можливостей імпорту, дефіцит електроенергії буде достатньо помірним влітку та восени, що дозволить підприємствам більшості галузей підтримувати обсяги виробництва на рівнях, близьких до поточних, а, значить, збільшити їх порівняно з 2023 роком», — прогнозують у компанії.

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Зростання буде особливо відчутним в секторах, діяльність яких була пригнічена через відсутність морського експорту, а саме у виробництві руди, металургії, вантажоперевезеннях.

«Загалом ми оцінюємо, що завдяки відновленню роботи морських портів та більшому, ніж очікувалось, сільськогосподарському врожаю минулого року, експорт основних видів товарів у цьому році зросте на 35% р/р, до 109 млн тон, що допоможе втримати зовнішньоторговельний дефіцит від подальшого розширення, незважаючи на зростання імпорту і зниження світових цін на сільгосп продукцію», — кажуть аналітики Dragon Capital.

Зважаючи на це, ми зберігаємо наш прогноз економічного зростання реального ВВП у 2024 році на рівні 4,0% р/р.

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«Як і раніше, ми вважаємо, що відновлення експорту морськими портами та розвиток ВПК будуть основними драйверами економічного зростання і в цьому році. Вони переважать негативний вплив від посилення мобілізації та дефіциту електроенергії, за припущення, що влада зможе організувати мобілізацію таким чином, щоб обмежити негативний вплив на бізнес, а дефіцит електроенергії буде помірним відповідно до нашого базового сценарію», — сказано в прогнозі.

Проте ризики залишаються суттєвими, оскільки подальші значні руйнування критичної інфраструктури можуть погіршити ситуацію на ринку електроенергії та/або перешкодити роботі морських портів.

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