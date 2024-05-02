МВФ прогнозує скорочення частки економіки рф у світовому ВВП до історичного мінімуму — Finance.ua

МВФ прогнозує скорочення частки економіки рф у світовому ВВП до історичного мінімуму Сьогодні 12:47 — Світ

МВФ прогнозує скорочення частки економіки рф у світовому ВВП до історичного мінімуму

Всупереч амбітним планам кремля і обіцянкам путіна російська економіка в найближчі п’ять років зростатиме повільніше за світову і продовжуватиме втрачати частку в глобальному ВВП.

Такий прогноз дає Міжнародний валютний фонд у квітневому блоці макроекономічних проєктуваннь.

За оцінкою МВФ, на кінець 2023 року на росію припадало 2,94% світового випуску товарів і послуг за паритетом купівельної спроможності (ППС). До 2025 року ця частка знизиться до 2,9%, у 2026-му опуститься до 2,85%, у 2027-му — до 2,8%.

До кінця 2028 року, за розрахунками МВФ, на рф буде припадати вже лише 2,75% світової економіки, а у 2029 році лише 2,7%. Це стане мінімумом за всю сучасну історію країни, нижче, ніж дно 1998 року, коли на тлі дефолту частка Росії у ВВП світу падала до 2,83%.

Нагадаємо, аналіз МВФ свідчить , що зростання глобальної економіки стає кращим, ніж очікувалося, і локомотивом для цього є економіка Сполучених Штатів та кількох інших країн.

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