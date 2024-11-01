Данилишин повідомив, як українці конвертують гривні у валюту (інфографіка) — Finance.ua

Данилишин повідомив, як українці конвертують гривні у валюту (інфографіка) Сьогодні 12:00 — Валюта

Данилишин повідомив, як українці конвертують гривні у валюту (інфографіка)

Аналіз гривневої ліквідності банківської системи показує, що починаючи з липня за нетто-підсумком спостерігається повна конвертація нових надходжень гривневих коштів в іноземну валюту.

Про це повідомив екс-голова Ради НБУ Богдан Данилишин.

З його слів, конвертуються не тільки нові потоки, але й уже накопичені гривневі заощадження.

«Це сигналізує про розбалансування валютних очікувань та валютну паніку. Всього за липень-вересень 2024 р. витрати НБУ на підтримку валютного ринку склали 9,2 млрд. дол», — написав він.

«Вплив операцій Державної казначейської служби України, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, а також витрат НБУ (за кошторисом, виплатою процентів за депсертифікатів та ін.) сумарно склав 306 млрд грн, або лише 7,5 млрд. дол. у еквіваленті іноземної валюти» — резюмував він.

Раніше йшлося , що у жовтні 2024 року чистий продаж валюти Нацбанком становив рекордні в поточному році 3,428 млрд доларів, що на 6,7% більше від вересневого обсягу чистого продажу (3,213 млрд доларів).

Довідка Finance.ua:

Аналітики Dragon Capital прогнозують послаблення курсу до 45 грн/дол. США до кінця 2025 року, а середньорічний курс — на рівні 43 грн/дол. США. Про це свідчить економічний прогноз компанії на 2025 рік.

Обсяг готівкової іноземної валюти, яку банки ввезли до України у вересні 2024 року, становив 1,306 млрд доларів. Це на 20,3% більше, ніж у серпні (1,085 млрд доларів).

У KSE спрогнозували майбутнє української економіки: курс долара, зарплати, інфляція.

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