Данилишин повідомив, як українці конвертують гривні у валюту (інфографіка) — Finance.ua
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Данилишин повідомив, як українці конвертують гривні у валюту (інфографіка)

Валюта
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Данилишин повідомив, як українці конвертують гривні у валюту (інфографіка)
Данилишин повідомив, як українці конвертують гривні у валюту (інфографіка)
Аналіз гривневої ліквідності банківської системи показує, що починаючи з липня за нетто-підсумком спостерігається повна конвертація нових надходжень гривневих коштів в іноземну валюту.
Про це повідомив екс-голова Ради НБУ Богдан Данилишин.
З його слів, конвертуються не тільки нові потоки, але й уже накопичені гривневі заощадження.
«Це сигналізує про розбалансування валютних очікувань та валютну паніку. Всього за липень-вересень 2024 р. витрати НБУ на підтримку валютного ринку склали 9,2 млрд. дол», — написав він.
Данилишин повідомив, як українці конвертують гривні у валюту (інфографіка)
«Вплив операцій Державної казначейської служби України, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, а також витрат НБУ (за кошторисом, виплатою процентів за депсертифікатів та ін.) сумарно склав 306 млрд грн, або лише 7,5 млрд. дол. у еквіваленті іноземної валюти» — резюмував він.
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Раніше йшлося, що у жовтні 2024 року чистий продаж валюти Нацбанком становив рекордні в поточному році 3,428 млрд доларів, що на 6,7% більше від вересневого обсягу чистого продажу (3,213 млрд доларів).

Довідка Finance.ua:

  • Аналітики Dragon Capital прогнозують послаблення курсу до 45 грн/дол. США до кінця 2025 року, а середньорічний курс — на рівні 43 грн/дол. США. Про це свідчить економічний прогноз компанії на 2025 рік.
  • Обсяг готівкової іноземної валюти, яку банки ввезли до України у вересні 2024 року, становив 1,306 млрд доларів. Це на 20,3% більше, ніж у серпні (1,085 млрд доларів).
  • У KSE спрогнозували майбутнє української економіки: курс долара, зарплати, інфляція.
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Тетяна Сидорак
Тетяна Сидорак
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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