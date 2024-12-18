День фінансів: доходи українців у 2025, множинне громадянство, єдиний реєстр військовослужбовців — Finance.ua

День фінансів: доходи українців у 2025, множинне громадянство, єдиний реєстр військовослужбовців Сьогодні 17:35

У середу, 18 грудня Рада підтримала створення єдиного реєстру військовослужбовців, а в НБУ уточнили роль курсу долара в Україні.

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Також у Раді розповіли, чи планують нове підвищення податків у 2025 році.

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Роль курсу долара в Україні. Роль обмінного курсу гривні до долара в Україні залишається значною. Водночас Роль обмінного курсу гривні до долара в Україні залишається значною. Водночас відбувається процес перехід ролі номінального якоря монетарної політики НБУ від курсу до інфляції.

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