Скільки коштує орендувати квартиру або будинок на Новий рік у Києві та околицях — Finance.ua

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Скільки коштує орендувати квартиру або будинок на Новий рік у Києві та околицях

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Скільки коштує орендувати квартиру або будинок на Новий рік у Києві та околицях
Скільки коштує орендувати квартиру або будинок на Новий рік у Києві та околицях
Попит на подобову оренду традиційно зріс на початку грудня, коли кияни почали шукати локації для святкування.
Потенційні клієнти віддають найбільшу перевагу квартирам та будинкам з автономним живленням та опаленням, сучасним і просторим плануванням. Для квартир вагомим плюсом є близькість до метро або ж великих паркінгів, на випадок необхідності укриття, пише Delo.ua.

Квартира на Новий рік: на які об’єкти найбільший попит у Києві

Як наголосив керівник розвитку продуктів Dim. Ria Віталій Поберезький, ринок активізувався ще наприкінці листопада. Не завадили зростанню інтересу ні відключення електроенергії, ні постійні тривоги в Києві.
Середня ціна подобової оренди квартир у Києві на початок грудня 2024 року складає 1 300 гривень за одну добу, що на 11% більше, ніж у листопаді-грудні 2023 року. На той час середня вартість була на рівні 1 100 грн/доба.
У першій половині грудня 2024 року розподіл цін виглядав так:
  • 25% пропозицій мають вартість нижчу за 900 грн;
  • 50% — нижчу за 1092 грн;
  • 75% — нижчу за 1307 грн.
Водночас максимальна ціна за добу в несвяткові дні у 2024 році зросла до 2 тисяч гривень проти 1,875 грн у 2023 році. Проте святкова націнка на орендні ставки зазвичай становить 100%-150%.
Зазвичай у довоєнні часи квартира неподалік Майдану Незалежності чи Софійської площі для невеликої компанії обходилася в суму від $100 за добу, для великої — від $300 і більше.

Квартири на Новий рік: ціни на оренду у грудні 2024-го

Ціни на подобову оренду в Києві варіюються залежно від кількості кімнат, району та класу житла.
Орієнтовні ціни на «новорічні» квартири у столиці:
  • 1-кімнатні апартаменти можуть коштувати від 800 до 1 500 грн за добу. Наприклад, квартира на Лісовому масиві — 900 грн, а квартира в центрі на Печерську — 1 500 грн.
  • 2-кімнатні апартаменти зазвичай здаються за 1 000−2 000 грн на добу. Так, 2-кімнатна квартира в центрі на вул. Лесі Українки обійдеться в 1 800 грн.
  • 3-кімнатні апартаменти мають ціновий діапазон від 1 500 до 2 500 грн за добу. Наприклад, трикімнатна квартира в центрі на Печерську коштує 1 800 грн.

Ціни на оренду будинків у Київській області

Попит на подобову оренду напередодні новорічних свят сприяв помітному зростанню цін, особливо серед квартир у Києві, де середня ціна зросла на 11%. Для будинків у Київській області подорожчання склало трохи менше 5%. Максимальні ціни на будинки залишаються стабільними.
За даними DIM. RIA, середня вартість подобової оренди приватного будинку в Київській області у першій половині грудня становить вже 10,7 тис. грн/доба, що приблизно на 5% більше, ніж у листопаді-грудні 2023 року, коли вона була на рівні 10,2 тис. грн за добу.
У 2024 році розподіл цін на садиби виглядає так: 25% усіх пропозицій коштують менше 5 500 грн; 50% — менше 9 450 грн; 75% — менше 13 000 грн.
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Максимальна ціна залишається незмінною порівняно з минулим роком і складає 40 000 грн за одну добу оренди приватного будинку у Київській області.
У 2023 році нижній ціновий діапазон був суттєво дешевшим: 25% усіх пропозицій мали вартість нижчу за 3 150 грн, а 50% — нижчу за 5 500 грн. Однак розподіл вищих цінових категорій був більш рівномірним: зокрема, 75% пропозицій мали вартість до 15 500 гривень.
Водночас на новорічний період ціни на оренду будинків у Києві та передмісті значно зростають через високий попит, зауважила Луханіна. Орієнтовні ціни за добу:
  • Будинки до 6 осіб (з невеликою територією чи стандартним оснащенням): від 8 000 до 12 000 грн на добу, залежно від району та умов. Наприклад, будинок на Осокорках із зоною барбекю та басейном пропонується за 8 000 грн.
  • Будинки на 10−15 осіб (з великим подвір’ям, сауною чи басейном): 10 000−20 000 грн за добу. Наприклад, будинок у Бориспільському районі з банкетною залою на 40 осіб та BBQ-зоною коштує від 15 000 грн.
  • Елітні варіанти з дизайнерським інтер’єром, басейном чи видом на Дніпро можуть коштувати 20 000−30 000 грн за добу, й більше, залежно від специфікацій та локації.
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