У Раді розповіли, чи планують нове підвищення податків у 2025 році — Finance.ua

У Раді розповіли, чи планують нове підвищення податків у 2025 році Сьогодні 14:03 — Казна та Політика

У Раді розповіли, чи планують нове підвищення податків у 2025 році

Очільник парламентського комітету з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що підвищення податків «заднім числом» було вимушеним і принциповим. При цьому, за його словами, у 2025 році податки не підвищуватимуть знову.

Про це він розповів в інтерв’ю Суспільному.

«На 2025 рік Україна повністю убезпечена у частині бюджетних надходжень. Ті 140 мільярдів гривень, які ми отримуємо завдяки вже прийнятому закону — вони вже пораховані у бюджеті на наступний рік, тому ми не бачимо жодних ризиків у розвитку базового сценарію. Але можемо мати песимістичний сценарій — це якщо на фронті буде негативний розвиток подій, і знадобляться додаткові надходження, то не виключаються ті чи інші рішення», — сказав Гетманцев.

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За його словами, рішення щодо підвищення податків «заднім числом» цілком обґрунтоване.

«Це було вимушене рішення. Принципова позиція була не приймати закони під ялинку, але війна змінює підходи. Обрали поганий, але легший варіант. Для громадян з 1 грудня, а для ФОПів з 1 січня 2025 року», — сказав голова профільного комітету ВР.

Нагадаємо, 10 жовтня Верховна Рада ухвалила у другому читанні закон про збільшення податків. Ухвалений документ, зокрема, не передбачає збільшення військового збору для військовослужбовців. 28 листопада президент України Володимир Зеленський підписав закон про підвищення податків.

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Закон про підвищення податків набув чинності 1 грудня 2024 року, повідомив голова комітету з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

4 грудня Рада проголосувала за закон, згідно з яким підвищення податків для ФОПів запрацює з 1 січня 2025 року.

Що передбачає закон про підвищення податків:

підвищення ставки військового збору з 1,5% до 5%;

встановлення обов’язку сплати військового збору у розмірі 1% від доходу платниками єдиного податку третьої групи;

встановлення військового збору для фізичних осіб-підприємців — платників єдиного податку першої, другої та четвертої групи на рівні 10% розміру мінімальної заробітної плати (що є еквівалентним 5% від двох розмірів мінімальної заробітної плати).

уточнення строку застосування запропонованих законопроєктом особливостей оподаткування військовим збором — до 31 грудня року, у якому буде припинено або скасовано воєнний стан;

встановлення базової ставки податку на прибуток підприємств для цілей оподаткування прибутку небанківських фінансових установ (крім страховиків) на рівні 25%.

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