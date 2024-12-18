Штрафи замінять іншим покаранням, якщо стягнення неможливе — Зеленський підписав закон — Finance.ua
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Штрафи замінять іншим покаранням, якщо стягнення неможливе — Зеленський підписав закон

Казна та Політика
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Штрафи замінять іншим покаранням, якщо стягнення неможливе — Зеленський підписав закон
Штрафи замінять іншим покаранням, якщо стягнення неможливе — Зеленський підписав закон
Президент Володимир Зеленський підписав закон № 4081-ІХ щодо удосконалення виконання покарання у виді штрафу та громадських робіт.
Про це інформує пресслужба Верховної Ради.
Закон передбачає, зокрема, заміну штрафу іншим видом покарання у разі, якщо стягнути штраф неможливо у зв’язку з відсутністю майна та коштів у боржника.
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Крім того, надана можливість відбувати громадські роботи в межах усього міста або області, за умови забезпечення транспортування засуджених на відповідний обʼєкт та у зворотному напрямі.
Також, відповідно до закону, громадські роботи виконуються не більш як чотири години на день, а за заявою засудженого — до восьми годин на день, але не менше 40 годин на місяць, а неповнолітніми — не більше двох годин на день, але не менше 25 годин на місяць.
За матеріалами:
Укрінформ
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