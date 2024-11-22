Рада підтримала законопроєкт про автоматизований арешт коштів боржників у банках — Finance.ua

Рада підтримала законопроєкт про автоматизований арешт коштів боржників у банках Сьогодні 10:02 — Фінтех і Картки

Рада підтримала законопроєкт про автоматизований арешт коштів боржників у банках

Верховна Рада прийняла у першому читанні проєкт закону № 9363 «Про внесення змін до деяких законів України щодо цифровізації виконавчого провадження». Очікується, що реалізація положень цього законопроєкту збільшить надходження до державного бюджету за рахунок стягнутих з боржників коштів.

За словами авторів документу, він спрямований на осучаснення та цифровізацію деяких етапів виконавчого провадження, що сприятиме оптимізації стадій виконавчого провадження, строків вчинення виконавчих дій та підвищенню ефективності виконавчого провадження.

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«Якнайшвидше прийняття проєкту закону сприятиме оптимізації стадій виконавчого провадження, строків вчинення виконавчих дій та підвищенню ефективності виконавчого провадження. При цьому реалізація проєкту закону можлива без здійснення будь-яких видатків з Державного бюджету України, а тільки слугуватиме збільшенню надходжень до нього за рахунок стягнутих з боржників коштів», — прокоментували у Міністерстві юстиції.

Що передбачає законопроєкт:

виключення людини з Єдиного реєстру боржників лише у разі повної сплати боргу;

розширення функціоналу автоматизованої системи виконавчого провадження, зокрема, щодо взаємодії виконавців з держорганами, банками, іншими фінансовими установами та небанківськими надавачами платіжних послуг;

запровадження взаємодії між Єдиним реєстром боржників та іншими реєстрами з метою недопущення відчуження боржником майна;

можливість формування довідки про наявність/відсутність відомостей про особу в Єдиному реєстрі боржників;

удосконалення порядку звернення стягнення на кошти боржників на рахунках у банках та інших фінансових установах;

автоматизований арешт коштів громадян, які вони заборгували банкам чи небанківським надавачам платіжних послуг, які мають право відкривати платіжні рахунки;

поновлення виконавчого провадження у разі повторного пред’явлення виконавчого документа, а не відкриття нового виконавчого провадження;

визначення порядку звернення стягнення на кошти боржника, що перебувають на депозитних рахунках;

запровадження автоматизованої взаємодії Системи із системою депозитарного обліку цінних паперів.

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