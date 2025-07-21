У Британії вперше народилися здорові діти з ДНК трьох людей — Finance.ua
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У Британії вперше народилися здорові діти з ДНК трьох людей

Фінтех і Картки
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У Великій Британії народилися вісім здорових дітей, які були зачаті за допомогою інноваційної процедури екстракорпорального запліднення, щоб уникнути передачі рідкісних захворювань. Для цього було використано ДНК трьох різних людей, пише CNN.
У виданні нагадали, що більша частина ДНК знаходиться в ядрі наших клітин. Також є частина ДНК, що знаходиться поза ядром клітини, у структурах, які називаються мітохондріями. Небезпечні мутації в них можуть спричиняти у дітей низку захворювань.
Тестування в процесі екстракорпорального запліднення зазвичай дає змогу визначити наявність цих мутацій. У рідкісних випадках це не зрозуміло.
Вчені розповіли, що під час цього методу вони беруть генетичний матеріал з яйцеклітини або ембріона матері, який потім переносять у яйцеклітину або ембріон донора, що має здорові мітохондрії, але позбавлений решти ключової ДНК.
«Розширення спектра репродуктивних можливостей дасть більшій кількості пар можливість домогтися безпечної і здорової вагітності», — розповів доктор Зев Вільямс, директор Центру фертильності Колумбійського університету.
У виданні пояснили, що в рамках цього методу ембріон має ДНК від трьох осіб — від яйцеклітини матері, сперми батька і мітохондрій донора. Для його схвалення потрібна була зміна законодавства Великої Британії. Також цей метод дозволений в Австралії.
Дослідники з британського Університету Ньюкасла та австралійського Університету Монаша повідомили журналістам, що за допомогою екстракорпорального запліднення народилися вісім дітей, які, мабуть, не страждають на мітохондріальні захворювання. Одна жінка все ще вагітна.
За матеріалами:
УНІАН
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