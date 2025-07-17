У США представили власну недорогу версію іранського «Шахеда» — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У США представили власну недорогу версію іранського «Шахеда»

Фінтех і Картки
12
У США представили власну недорогу версію іранського «Шахеда»
У США представили власну недорогу версію іранського «Шахеда»
У США представили нову безпілотну систему LUCAS (Low-Cost Uncrewed Combat Attack System), яка позиціонується як дешевий і функціональний аналог іранського дрона Shahed-136. Про це пише Defence Blog.
Презентація дрона, на якій був присутній міністр оборони США Піт Хегсет, відбулася у внутрішньому дворі Пентагону в межах демонстрації автономних систем для багатодоменних операцій. Розробником БПЛА є аризонська компанія SpektreWorks.
LUCAS класифікується як надійний та економічно ефективний безпілотник, придатний до використання в складних умовах із мінімальними логістичними потребами. Він має відкриту архітектуру, яка дозволяє інтегрувати різні типи корисного навантаження — від розвідки до ударних місій і комунікаційної підтримки.
Апарат може функціонувати як цільова мішень або як бойовий дрон з опціональним живленням. Серед доступних варіантів запуску — старт із вантажівки або за допомогою ракетного прискорювача. Це дозволяє швидко розгортати систему без спеціальної підготовки персоналу.
LUCAS здатний автономно взаємодіяти з іншими апаратами та виконувати удари, використовуючи мережецентричні можливості, з нижчими витратами порівняно з традиційними платформами. Бортова мережа дрона підтримує дистанційне перемикання обладнання під час польоту та живлення від джерел 28V і 12V.
Очікується, що LUCAS також виконуватиме роль ретранслятора. За даними SpektreWorks, система вже пройшла випробування і готова до виробництва.
Аналітики вважають, що LUCAS зможе посилити потенціал США для розосереджених операцій, особливо в Індо-Тихоокеанському регіоні.
За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems