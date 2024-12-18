Рада підтримала в першому читанні зміни щодо кредитування та лізингу для певних категорій — Finance.ua
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Рада підтримала в першому читанні зміни щодо кредитування та лізингу для певних категорій

Кредит&Депозит
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Рада підтримала в першому читанні зміни щодо кредитування та лізингу для певних категорій
Рада підтримала в першому читанні зміни щодо кредитування та лізингу для певних категорій
Верховна Рада у першому читанні прийняла законопроєкт № 12 148 про пом’якшення умов кредитування та лізингу під час воєнного стану для людей, чиє майно потрапило в окупацію. Підтримали документ 265 народних депутатів.
Про це написав народний депутат Олексій Гончаренко в Telegram.
«Це дуже важливий законопроєкт. Багато підприємців, чиє майно залишилось на окупованих територіях, втратили можливість виплачувати свої кредити. Вони виїхали з окупованих територій. А тепер з них вибивають цей кредит, хоча змоги виплатити вони фізично не мають», — написав Гончаренко.
Що передбачає законопроєкт:
  • на період військового стану забороняється примусово стягувати борги з людей, чиє заставне майно залишилось в окупації або на території активних бойових дій. Те саме стосується й об’єктів лізингу;
  • продовження строку дії договору кредиту та договорів, укладених для забезпечення виконання зобов’язань на строк призупинення нарахування та сплати відповідного грошового зобов’язання;
  • на строк призупинення зобов’язання по сплаті кредиту — призупинення процесу примусового їх стягнення.
За матеріалами:
Finance.ua
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