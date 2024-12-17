День фінансів: «Дія.Картка», реєстр дропів, множинне громадянство — Finance.ua

День фінансів: «Дія.Картка», реєстр дропів, множинне громадянство Сьогодні 17:45

У вівторок, 17 грудня, в Україні запустили нову послугу для державних виплат та зробили перший крок до впровадження множинного громадянства.

Картка для всіх державних виплат. В Україні В Україні запустили нову послугу — «Дія.Картка», яка має стати єдиним інструментом для всіх державних виплат. На «Дія.Картці» вже стартувала перша послуга— єКнига. Мінцифри планує надалі перевести на неї виплати єПідтримки, включно з тими, що були у 2021−2023 роках.

Реєстр дропів. Національний банк Національний банк готує реєстр так званих дропів. Планується, що реєстр включатиме комбінацію даних про особу клієнта та електронний платіжний засіб (картку), а також який банк додав цю інформацію у реєстр. Інформацію про інших клієнтів чи залишки їхніх коштів на рахунках у реєстр не включатимуть.

Єдина зона платежів у євро. Голова НБУ Андрій Пишний Голова НБУ Андрій Пишний повідомив , що Україна демонструє прогрес у процесі скринінгу національного законодавства та приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA). Приєднання до SEPA стане знаковою подією для євроінтеграції України та надасть нові можливості українській економіці.

Множинне громадянство. Верховна Рада Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт, який передбачає введення інституту множинного громадянства в Україні. Цей документ ініціював Володимир Зеленський. Проєкт закону передбачає кілька важливих змін у питаннях громадянства України, зокрема закріплюються допустимі випадки наявності множинного громадянства.

Спрощена процедура торгівлі вживаними авто. Рада також остаточно Рада також остаточно ухвалила законопроєкт, що має спростити торгівлю вживаними автомобілями. Відтепер не потрібна буде державна реєстрація для таких транспортних засобів.

Звільнення від мит та ПДВ. Депутати Депутати продовжили податкові та митні пільги на наступний рік. В тому числі продовжується звільнення від мит та ПДВ дронів і комплектуючих до боєприпасів.

Водночас Міністерство оборони внесло зміни до порядку здійснення оборонних закупівель під державні гарантії.

$177 мільярдів від США. Президент Володимир Зеленський Президент Володимир Зеленський заявив , що США виділили на підтримку України 177 мільярдів доларів, але не всі гроші і пакети допомоги ще дійшли. За його словами, половина з цих коштів прийшла у вигляді зброї.

Велика Британія виділила екстрену підтримку розміром 35 мільйонів фунтів стерлінгів, щоб допомогти Україні відновити енергомережу.

Євросоюз передаватиме Україні 1,5 млрд євро допомоги на місяць. Гроші надають у рамках бюджетної допомоги.

Прогноз курсу на 2025 рік. Аналітики інвесткомпанії ICU Аналітики інвесткомпанії ICU прогнозують , що курс долара протягом 2025 року буде помірно зростати. Курс наприкінці наступного грудня буде дещо нижчим ніж 46 гривень за долар.

Питання переказу коштів з України за кордон (в основному — до країн Європи) та навпаки особливо гостро постало після того, як там опинилося кілька мільйонів наших співгромадян. Тому Finance.ua вирішив розповісти про всі можливі варіанти надсилання коштів в обох варіантах, які наразі існують:

До речі, в Європі за останній рік ціни на оренду житла зросли. У новому відео на нашому YouTube-каналі розповімо про міста з найменшими цінами на оренду квартир і міста-рекордсмени, де оренда житла б’є по гаманцю:

Ключові проблеми бізнесу в 2024 році. За За даними опитування Офісу ефективного регулювання, ключовими викликами для бізнесу у 2024 стали, зокрема, блокування податкових накладних, проблеми з логістикою на кордоні та зловживання регуляторними нормами представниками влади.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.