Бізнес назвав ключові проблеми у 2024 році — Finance.ua

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Бізнес назвав ключові проблеми у 2024 році

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Бізнес назвав ключові проблеми у 2024 році
Бізнес назвав ключові проблеми у 2024 році
У ТОП-3 ключових викликів, з якими у 2024 році стикався український бізнес, лишаються зловживання представниками влади регуляторними нормами, проблеми з логістикою на кордоні, а також блокування податкових накладних. Останній пункт складає понад 60% від загальної кількості нарікань бізнесу.
Про це повідомила голова комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олена Шуляк.
Вона зазначила, що за даними опитування Офісу ефективного регулювання (BRDO), ключовими викликами для бізнесу у 2024 стали, зокрема, блокування податкових накладних, на яких припадає 64,9% від загальної кількості нарікань.
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На другому місці з показником у 31,4% - проблеми з логістикою на кордоні, наприклад, черги на митних пунктах тощо. На третьому місці — зловживання регуляторними нормами представниками влади. Про це повідомили 28,3% опитаних представників бізнес.
«Ці дані свідчать, що навіть в умовах війни головними бар’єрами для бізнесу залишаються питання адміністрування з боку держави, корупційні ризики та бюрократичний тиск», — наголосила Шуляк.
Вона повідомила, що під час публічних консультацій щодо доопрацювання законопроєкту «Про основні засади відновлення» підприємців запитали, за яким принципом має відбуватися відбудова. І відповідь, за її словами була однозначна — усунення забюрократизованості.
«Бізнес просить — дайте нам працювати. Чим менше буде чиновників, втручання з боку держави, регуляторного середовища, тим простіше і ефективніше ми зможемо працювати, а відтак і сплачувати податки. Це не можна ігнорувати», — підкреслила Шуляк.
Вона також додала, що серед змін, які бізнес очікує у наступному році, у ТОП-3 знаходяться:
  • Підтримка українського виробника через локалізацію, нові державні програми;
  • Податкова лібералізація для прифронтових територій. Зниження навантаження на бізнес у зонах, які найбільше постраждали від війни;
  • Оновлення регіональних стратегій. У 2025 році кожен регіон надає можливість адаптувати свої економічні програми до реальних, створюючи умови для залучення інвестицій і розвитку.
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Ще одним надважливим пунктом державної підтримки для розвитку бізнесу у наступному році має стати напрямок ветеранського підприємництва. Так, після остаточного ухвалення парламентом законопроєкту про ветеранське підприємництво — № 10 258, кількість бізнесів на ринку соціального підприємництва може зрости щонайменше на третину. Цьому сприятимуть податкові стимули для ветеранів, які передбачені у законопроєкті, запровадження податкових канікулів, компенсація ставок за кредитами, резюмувала Олена Шуляк.
За матеріалами:
РБК-Україна
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