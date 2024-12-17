Міноборони змінило порядок оборонних закупівель — Finance.ua

Міноборони змінило порядок оборонних закупівель Сьогодні 15:45 — Казна та Політика

Міноборони змінило порядок оборонних закупівель

Міністерство оборони України внесло важливі зміни до порядку здійснення оборонних закупівель під державні гарантії.

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

Що змінюється:

оплата продукції здійснюватиметься за вже відвантажені партії. Це дозволяє підприємствам достроково погашати кредити та отримувати прибуток за фактично поставлений товар;

контракти стали гнучкішими: їх вартість може коригуватися у відповідь на зміни відсоткових ставок за кредитами.

За словами міністра оборони, раніше гроші виділялися лише після виконання всього обсягу контракту. Це ускладнювало залучення обігових коштів та стримувало розвиток промисловості.

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Цього року Міноборони вже законтрактувало українських виробників на понад 6,5 млрд грн під державні гарантії.

Умєров зазначив, що Міноборони посилює спроможність українських виробників забезпечувати армію зброєю швидше та ефективніше. На його думку, сильна армія — це сильний тил.

«Сьогоднішні зміни створюють ще кращі умови для довгострокового планування, інвестицій у модернізацію виробництва та впровадження новітніх технологій. Головне — це гарантує швидке постачання необхідної продукції для Збройних сил України. Дякую Кабінету Міністрів за підтримку цієї важливої ініціативи», — наголосив він.

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