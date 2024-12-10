День фінансів: цифрові послуги для військовослужбовців та дві нові військові облігації в «Дії», обмеження на перекази — Finance.ua

День фінансів: цифрові послуги для військовослужбовців та дві нові військові облігації в «Дії», обмеження на перекази Вчора 17:35

У вівторок, 10 грудня, Finance.ua зібрав всю необхідну та актуальну інформацію і допоможе визначитися, в якому банку краще оформити депозит у грудні 2024 року.

На порталі «Дія» розширили перелік цифрових послуг для військовослужбовців. Кабінет Міністрів запускає експериментальний проєкт, що дозволить військовослужбовцям через портал Дія отримати декілька нових послуг. Про це Кабінет Міністрів запускає експериментальний проєкт, що дозволить військовослужбовцям через портал Дія отримати декілька нових послуг. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Робота для ветеранів. На сайтах з пошуку роботи На сайтах з пошуку роботи з’являється все більше пропозицій роботи для ветеранів війни, проте вони все одно нерідко стикаються з труднощами при працевлаштуванні.

Кому роботодавці готові платити понад 40 000 грн: аналіз ринку праці.

Дві нові військові облігації в «Дії». У застосунку «Дія» можна придбати дві нові військові облігації з терміном погашення у 2026 та 2027 роках. Про це У застосунку «Дія» можна придбати дві нові військові облігації з терміном погашення у 2026 та 2027 роках. Про це повідомив у Телеграмі віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Україна співпрацюватиме з Естонією для розвитку цифрового партнерства, — повідомив Федоров.

До речі, українські моряки зекономили понад 600 тисяч доларів завдяки новій послузі на порталі «Дія».

Обмеження на перекази. Банки планують ввести Банки планують ввести прозорі правила, починаючи з належної перевірки клієнтів, та проведення переказів для клієнтів — фізичних осіб, а також для клієнтів — фізичних осіб підприємців, з диференціацією в залежності від ризик-профілю клієнта та запланованого обігу за рахунком.

Доступні кредити на придбання житла. З початку 2024 року українці взяли 8300 кредитів на 14,2 млрд грн на придбання житла за програмою доступної іпотеки єОселя. Про це З початку 2024 року українці взяли 8300 кредитів на 14,2 млрд грн на придбання житла за програмою доступної іпотеки єОселя. Про це повідомив заступник міністра економіки України Андрій Телюпа.

В Україні відновили виплату компенсацій за знищене житло. Україна отримала 30 млн євро від Банку розвитку Ради Європи (CEB) на Україна отримала 30 млн євро від Банку розвитку Ради Європи (CEB) на продовження програми компенсацій за пошкоджене та знищене житло. Кошти спрямовано на оплату понад 800 житлових сертифікатів.

При цьому підрідприємства з пошкодженою внаслідок війни інфраструктурою зможуть реструктуризувати борги.

Ринок первинної нерухомості у 2024 році. У 2024 році середня вартість квадратного метра від забудовників продовжувала У 2024 році середня вартість квадратного метра від забудовників продовжувала зростати , а девелопери активніше акредитували свої проєкти в програмі єОселя.

Новий графік Kyiv City Express з 15 грудня. Будівельні роботи на Воскресенці завершені. Про це Будівельні роботи на Воскресенці завершені. Про це повідомляє прес-служба Kyiv City Express в Telegram. Компанія представила новий графік-2025 Київської кільцевої електрички.

65% українців не планують відмовлятися від святкових покупок. Як Як повідомляють в дослідженні deloitte, попри третій рік повномасштабної війни, 65% респондентів не планують відмовлятися від святкових покупок. Це є позитивною тенденцією, оскільки минулого року цей показник становив 59%, а в 2022-му — 61%.

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