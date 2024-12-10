В Україні відновили виплату компенсацій за знищене житло: скільки виділили коштів — Finance.ua

В Україні відновили виплату компенсацій за знищене житло: скільки виділили коштів Вчора 11:03 — Особисті фінанси

В Україні відновили виплату компенсацій за знищене житло: скільки виділили коштів

Україна отримала 30 млн євро від Банку розвитку Ради Європи (CEB) на продовження програми компенсацій за пошкоджене та знищене житло. Кошти спрямовано на оплату понад 800 житлових сертифікатів.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства розвитку громад та територій.

Зазначається, що в червні цього року між Україною та Банком розвитку Ради Європи (CEB) була підписана Кредитна угода на 100 мільйонів євро під час Конференції з відновлення України (Ukraine Recovery Conference).

«Україна отримала другий транш в обсязі 30 млн євро, які спрямовано на оплату понад 800 житлових сертифікатів. Банк розвитку Ради Європи за результатами розподілу першого траншу в обсязі 70 млн євро виділив фінансування відповідно до умов угоди», — повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення Олексій Кулеба.

Як відбувається процедура

В рамках проєкту «Home: Компенсація за знищене житло» власники житлових сертифікатів, отриманих за державною програмою компенсацій за пошкоджене та знищене житло, зможуть придбати нові оселі замість знищених через російську агресію.

Пріоритетне право на компенсацію за програмою мають учасники бойових дій, Захисники і Захисниці, які повертаються та потребують відновлення, особи з інвалідністю та багатодітні сімʼї.

Кошти вже зараховані на поточний рахунок Укрпошти. Наразі власники житлових сертифікатів отримують сповіщення у застосунку Дія або в особистому кабінеті на порталі Дія про бронювання коштів. Далі обирають житло та звертаються до нотаріуса для оформлення договору купівлі-продажу протягом 30 днів.

Заступниця міністра Наталія Козловська додала, що співпраця із Банком розвитку Ради Європи для підтримки постраждалих осіб продовжується і в 2025 році.

На сьогодні до Державного реєстру пошкодженого та знищеного майна (РПЗМ) внесено понад 240 тисяч об’єктів нерухомості.

«Понад 1800 осіб, чиє житло було знищене, реалізували своє право на компенсацію з використанням житлового сертифіката і придбали житло», — повідомили в міністерстві.

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