Купують українське: 65% українців не планують відмовлятися від святкових покупок (дослідження, інфографіка) — Finance.ua
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Купують українське: 65% українців не планують відмовлятися від святкових покупок (дослідження, інфографіка)

Особисті фінанси
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Купують українське: 65% українців не планують відмовлятися від святкових покупок (дослідження, інфографіка)
Купують українське: 65% українців не планують відмовлятися від святкових покупок (дослідження, інфографіка)
Попри третій рік повномасштабної війни 65% респондентів не планують відмовлятися від святкових покупок. Це є позитивною тенденцією, оскільки минулого року цей показник становив 59%, а в 2022-му — 61%.
Про це йдеться в дослідженні deloitte, наданому finance.ua.
Купують українське: 65% українців не планують відмовлятися від святкових покупок (дослідження, інфографіка)
Які ж тенденції характерні для різдвяно-новорічного шопінгу українців у 2024 році?
  • Святковий настрій не зникає, а лише міцнішає. 65% опитаних розпочнуть різдвяний та новорічний шопінг у період з 1 до 24 грудня. Минулого року цей показник був на відмітці 59%.
  • Новорічні витрати переважають. 45% опитаних витратять більше коштів на святкування Нового року, ніж Різдва. Для більшої половини респондентів (57%) середній святковий чек становитиме від 1 000 грн до 5 000 грн.
  • Фокус на найважливішому. 7 із 10 респондентів планують спрямувати частину свого різдвяного та новорічного бюджету на благодійну допомогу, а 79% із них підтримають захисників на передовій. Серед покоління бебі-бумерів 91% спрямують кошти саме на допомогу українським військовим.
  • Штучний інтелект змінює підхід до шопінгу. 23% респондентів виявили готовність використовувати ШІ під час святкового шопінгу для пошуку ідей щодо подарунків, знижок. Цей показник знижується зі збільшенням віку: від 41% у зумерів до 13% серед людей покоління бебі-бумерів.
  • Раціональність у покупках. Українські споживачі готові чекати на доставку товару з-за кордону, якщо його вартість на іноземному сайті дешевша на 20%. Крім того, 50% покупців під час святкового шопінгу покладуть додаткові товари в онлайн-кошик, щоб отримати безкоштовну доставку.
  • Купують українське. 41% опитаних під час різдвяного та новорічного шопінгу планують придбати товари від українських брендів і постачальників.
  • Шопінг без переплат. 56% українців віддають перевагу продавцю, який пропонує можливість оплатити товари частинами без додаткових процентів.
Купують українське: 65% українців не планують відмовлятися від святкових покупок (дослідження, інфографіка)
«Попри всі виклики українці продовжують зберігати традиції та створювати святковий настрій для себе і своїх близьких. Використання нових технологій, прагнення підтримувати український бізнес та орієнтація на раціональність у покупках — все це свідчить про адаптацію українських споживачів до умов війни та готовність зберігати святковий дух у найскладніші часи», — підсумовує Олександр Ямпольський.
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Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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