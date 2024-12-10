Підприємства з пошкодженою внаслідок війни інфраструктурою зможуть реструктуризувати борги — Finance.ua
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Підприємства з пошкодженою внаслідок війни інфраструктурою зможуть реструктуризувати борги

Казна та Політика
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Підприємства з пошкодженою внаслідок війни інфраструктурою зможуть реструктуризувати борги
Підприємства з пошкодженою внаслідок війни інфраструктурою зможуть реструктуризувати борги
Підприємства, чия інфраструктура була знищена або пошкоджена під час війни, та які розташовані на території активних бойових дій, отримають право на реструктуризацію боргів.
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.
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«Право на реструктуризацію боргів отримають підприємства, чия інфраструктура знищена або пошкоджена ворогом та які розташовані на території активних бойових дій. Відповідні критерії для теплопостачальників та водоканалів затвердили на сьогоднішньому засіданні уряду. Прописуємо також алгоритм подання заявки на реструктуризацію боргу», — сказано в повідомленні.
За його словами, таким чином повинен зменшитись борговий тиск на підприємства критичної інфраструктури на прифронтових територіях для успішного проходження опалювального сезону.
Шмигаль додав, що станом на зараз майже 100% усіх об’єктів — житлових будинків, лікарень, шкіл, дитсадків — підключені до тепла.
«Проблемними точками є Херсон, який страждає від ворожих обстрілів, та Кривий Ріг. У цих містах тривають активні ремонтні та відновлювальні роботи», — підсумував прем’єр.
За матеріалами:
Finance.ua
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