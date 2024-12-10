Новий графік Kyiv City Express з 15 грудня — Finance.ua
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Новий графік Kyiv City Express з 15 грудня

Казна та Політика
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Новий графік Kyiv City Express з 15 грудня
Будівельні роботи на Воскресенці завершені.
Про це повідомляє прес-служба Kyiv City Express в Telegram.
Компанія представила новий графік-2025 Київської кільцевої електрички.
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З 15 грудня повертаються щопівгодинні рейси — вдвічі більше можливостей дістатись потрібного місця та більш оптимальне планування часу.
Знову курсуватиме останній найпізніший рейс електропоїзда — відправлятиметься зі станції Дарниця о 22:31 (через Райдужний) на Святошин, куди прибуватиме о 23:20.
З вокзалу до Троєщини можна буде виїхати прямим рейсом о 21:56, а з Почайни на Берестейську можна буде доїхати вже навіть після закриття метро.
«Ми працюємо над зміною логіки нумерації рейсів, щоб спростити орієнтування пасажирів у напрямках та маршрутах Кільцевої електрички. Деталі та оновлення — вже невдовзі», — написали там.
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Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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