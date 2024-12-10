Новий графік Kyiv City Express з 15 грудня — Finance.ua

Новий графік Kyiv City Express з 15 грудня Вчора 13:12 — Казна та Політика

Будівельні роботи на Воскресенці завершені.

Про це повідомляє прес-служба Kyiv City Express в Telegram.

Компанія представила новий графік-2025 Київської кільцевої електрички.

З 15 грудня повертаються щопівгодинні рейси — вдвічі більше можливостей дістатись потрібного місця та більш оптимальне планування часу.

Знову курсуватиме останній найпізніший рейс електропоїзда — відправлятиметься зі станції Дарниця о 22:31 (через Райдужний) на Святошин, куди прибуватиме о 23:20.

З вокзалу до Троєщини можна буде виїхати прямим рейсом о 21:56, а з Почайни на Берестейську можна буде доїхати вже навіть після закриття метро.

«Ми працюємо над зміною логіки нумерації рейсів, щоб спростити орієнтування пасажирів у напрямках та маршрутах Кільцевої електрички. Деталі та оновлення — вже невдовзі», — написали там.

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