Який вигляд нових пасажирських вагонів Крюківського заводу, що пройшли випробування (фото) — Finance.ua

Який вигляд нових пасажирських вагонів Крюківського заводу, що пройшли випробування (фото) Сьогодні 16:33 — Фондовий ринок

Який вигляд нових пасажирських вагонів Крюківського заводу, що пройшли випробування (фото)

Наприкінці листопада фахівці «Укрзалізниці» спільно з «Крюківським вагонобудівним заводом» (КВБЗ) протестували 10 нових пасажирських вагонів на маршруті «Кременчук-Полтава-Кременчук». Ці вагони були виготовлені КВБЗ у межах державного замовлення, загальний обсяг якого становить 66 одиниць.

Про це повідомила пресслужба вагонобудівного підприємства.

Зазначається, що це обов’язкова штатна процедура, яку проходить кожен пасажирський вагон, перш ніж відправитися працювати на залізниці.

До складу команди, яка брала участь у випробуваннях, увійшли представники служби якості підприємства, зокрема відділу технічного контролю та метрології, а також працівники корпусу пасажирського вагонобудування. Обов’язковою була присутність представника замовника - «Укрзалізниці».

Слюсарі-електромонтажники відповідали за електроніку. В свою чергу, слюсарі з механоскладальних робіт перевіряли в роботі систему водопостачання — кип’ятильники, бойлери, подачу води в санітарні кімнати, роботу пневмосистем туалетів.

Читайте також Минулого року «Укрзалізниця» встановила рекорд з перевезення осіб до ЄС та Молдови

Довідка Finance.ua:

За 2023 рік українською залізницею було перевезено 148,4 млн тонн вантажів та 25 млн пасажирів, а також рекордну кількість осіб до країн ЄС та Молдови. Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Тарифи «Укрзалізниці» потребують зміни, державна компанія представить їхню концепцію бізнес-асоціаціям і на інших майданчиках, обговорювати версії можливого підвищення тарифів до цього некоректно.

З 15 грудня поїдуть безпересадкові купейні вагони сполученням Львів — Кишинів. Цей маршрут дасть можливість більш зручної подорожі для мешканців Львова та агломерації до аеропорту Молдови та в зворотному напрямку.

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