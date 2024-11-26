Укрзалізниця запускає купейні вагони в потягу Львів — Кишинів Сьогодні 21:33

Укрзалізниця запускає купейні вагони в потягу Львів — Кишинів

З 15 грудня поїдуть безпересадкові купейні вагони сполученням Львів — Кишинів. Цей маршрут дасть можливість більш зручної подорожі для мешканців Львова та агломерації до аеропорту Молдови та в зворотному напрямку.

Про це 25 листопада повідомила Укрзалізниця

Поїзд відправлятиметься зі Львова щодня о 15:00 та прибуватиме до Кишинева об 11:30. У зворотному напрямку, з Кишинева, поїзд відправлятиметься о 17:34 та прибуватиме до Львова о 15:40.

Квитки традиційно будуть доступні в застосунку Укрзалізниці та на сайті.

Укрзалізниця збільшує кількість поїздів до Варшави

Укрзалізниця призначає другу пару поїздів № 765/766 — 865/866 на маршруті Варшава — Рава-Руська — Львів та додає сполучення з Чернівцями. Додавання місць на цьому маршруті дозволить значно розширити географію залізничного сполучення західних областей України з Варшавою не тільки для Львова, але й для Тернополя, Чорткова, Заліщиків, Чернівців, через які з запровадженням нового графіка курсуватиме поїзд № 865/866 Чернівці — Рава-Руська.

Між Варшавою та Рава-Руською курсуватиме поїзд польської залізниці PKP Intercity;

На маршруті Рава-Руська — Львів — Чернівці курсуватиме дизель-поїзд українського виробництва ДПКр-3.

Тож відтепер тут будуть задіяні сучасні комфортабельні поїзди. Також, як і в попередньому графіку, за маршрутом Варшава — Рава-Руська — Львів — Коломия курсуватиме поїзд № 767/768 — 867/868.

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