Скільки українців отримали з початку року доступні кредити на придбання житла — Finance.ua

Скільки українців отримали з початку року доступні кредити на придбання житла Вчора 12:05 — Нерухомість

Скільки українців отримали з початку року доступні кредити на придбання житла

З початку 2024 року українці взяли 8300 кредитів на 14,2 млрд грн на придбання житла за програмою доступної іпотеки єОселя.

Про це повідомив заступник міністра економіки України Андрій Телюпа.

«Програма єОселя виконує дві важливі функції — соціальну та економічну. З одного боку, дає можливість українцям, які потребують покращення житлових умов, отримати кредит на вигідних умовах, а з іншого боку — стимулює розвиток будівельної галузі. Восени уряд змістив фокус програми саме на первинний ринок, і кількість нового житла, яке купують позичальники, почала зростати. З початку року 2 669 українських родин купили житло за допомогою єОселі саме на первинному ринку. Це 32% від загальної кількості кредитів від початку року. Загалом, за весь час дії програми вже 14 625 родин отримали кредити на житло на суму понад 23,6 млрд грн. Також сьогодні до єОселі долучився Радабанк, тепер партнерами програми є 11 банків», — зазначив Андрій Телюпа.

За минулий тиждень видано 139 кредитів на 251 млн грн, серед яких кредити під 3% отримали:

43 військовослужбовці та силовики

15 медиків

10 педагогів

5 науковців

Читайте також Що буде з цінами на житло в Україні в 2025 році: прогноз експертів

Кредити під 7% отримали:

51 українець без власного житла

11 ВПО

4 ветерани

Найбільше кредитів видано у Київській області — 39, місті Києві — 38, Львівській області — 9 та Рівненській області — 8.

За типом нерухомості кредити на житло у перший продаж отримали 86 українців, з них на стадії будівництва — 27 об’єктів, також 53 кредитів видано на житло на вторинному ринку.

Довідка Finance.ua:

Програма єОселя є однією зі складових політики «Зроблено в Україні», яка спрямована на стимулювання попиту на українські продукти та одночасно на створення сприятливих умов для розвитку виробництва.

Програма стартувала в жовтні 2022 року. Реалізовують її у Міністерстві економіки спільно з Міністерством цифрової трансформації та ПрАТ «Укрфінжитло». Банками-партнерами єОселі є Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Sense Bank, Банк Кредит Дніпро, МТБ Банк, ТАСКОМБАНК, BISBANK, Радабанк.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.