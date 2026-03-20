День фінансів: ціни на житло, робота для пенсіонерів, законопроєкт про податкові зміни Сьогодні 17:33

У п’ятницю, 20 березня, Мінфін опублікував законопроєкт про податкові зміни та які податки українці мають заплатити за свою нерухомість.

Податки за нерухомість

За два місяці, січень-лютий 2026 року, власники нерухомості перерахували до місцевих бюджетів 2,3 млрд грн податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Якщо нерухомість має кількох власників, податок сплачується залежно від форми власності

Перерахування комунальних рахунків

КМДА повідомила , що не нарахування киянам плати за опалення в платіжках за січень пов’язано з тим, що через російські атаки виникли проблеми з теплопостачанням. Затримка з доставкою платіжок у лютому була пов’язана з необхідністю врегулювання процедури перерахунку відповідно до нової постанови Кабміну № 118.

Ціни на житло

Дослідження зафіксувало, що у лютому 2026 року порівняно з лютим 2025 медіанні ціни на 1-кімнатні квартири на вторинному ринку переважно зросли.

Яку роботу пропонують пенсіонерам

Роботодавці активно шукають працівників на фоні дефіциту кадрів в Україні. Так, в 2025 році кількість вакансій для пенсіонерів зросла наполовину. Найбільше вакансій для пенсіонерів — у виробництві, логістиці та сфері послуг.

Незадоволеність роботою серед українців зростає вже третій рік поспіль. Все більше працівників замислюються про зміну роботи, навіть якщо поки залишаються на своїх місцях.

Багато українців досі не знають, де і як ефективно шукати роботу . Для вирішення цієї проблеми діє Єдиний портал вакансій, який об’єднує пропозиції з усього ринку.

Законопроєкт про податкові зміни

Міністерство фінансів оприлюднило великий податковий законопроєкт, який передбачає комплексні зміни — від ПДВ для ФОПів до нових правил оподаткування посилок і доходів із цифрових платформ.

iPhone 17e зʼявився в Україні

В Україні вже зʼявився найдоступніший смартфон компанії — iPhone 17e. Пристрій продається у 2 модифікаціях памʼяті та трьох кольорах. Всі характеристики тут.

Квитки на потяги у травні

У травні 2026 року квитки на потяги подорожчають для деяких пасажирів. Тут йдеться про сезонні знижки, які діють щороку лише в період з 1 жовтня до 15 травня. Після завершення цього терміну пільги автоматично припиняються.

