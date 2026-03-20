0 800 307 555
укр
Як перерахують комунальні рахунки за січень

Особисті фінанси
121
В містах, де комунальні послуги у січні надавалися не в повному обсязі, людям не нараховано 36,4 млн грн.
Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.
Як вона пише, під час зустрічі з Головою Держпродспоживслужби Сергієм Ткачуком вони обговорили виконання урядового рішення про справедливий перерахунок комунальних послуг.
За січень 2026 року проведено перерахунки в містах, де послуги не надавалися, були надані не в повному обсязі або неналежної якості — зокрема через ворожі атаки.
З її слів, це суми, які не включені до платіжок за тепло, гарячу і холодну воду, водовідведення та поводження з відходами.
«У Києві в січні через перебої з наданням послуг мешканцям не нарахували 9,1 млн грн за водопостачання та водовідведення, а за централізоване теплопостачання плата не нараховувалася взагалі. Йдеться про не виставлені до оплати рахунки на мільярди гривень», — пише вона.
Водночас пресслужба КМДА повідомила, що не нарахування киянам плати за опалення в платіжках за січень пов’язано з тим, що через російські атаки виникли проблеми з теплопостачанням.
«У платіжках за січень 2026 року плата за централізоване опалення для населення не нараховувалася за період, коли послуга фактично не надавалася», — зазначили у відомстві.
Там нагадали, що внаслідок масованих обстрілів систему теплопостачання було серйозно пошкоджено, через що комунальні служби були змушені тимчасово призупинити надання послуг для великої кількості споживачів.
Водночас нарахування за ту частину січня, коли послугу надавали безперебійно — від початку місяця до першої атаки — буде включено до платіжок за лютий, які надійдуть жителям у березні.

Затримка платіжок

Затримка з доставкою платіжок у лютому була пов’язана з необхідністю врегулювання процедури перерахунку відповідно до нової постанови Кабміну № 118.
Тим киянам, які вже встигли оплатити опалення за січень через автоматичні платежі, кошти буде зараховано як переплату на наступні періоди.
У КМДА додали, що за додатковою інформацією чи консультацією можна звертатися у контактний центр міста Києва за номером 1551.
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ТарифиКиїв
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems