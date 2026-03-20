Як перерахують комунальні рахунки за січень Сьогодні 14:04 — Особисті фінанси

В містах, де комунальні послуги у січні надавалися не в повному обсязі, людям не нараховано 36,4 млн грн.

Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

Як вона пише, під час зустрічі з Головою Держпродспоживслужби Сергієм Ткачуком вони обговорили виконання урядового рішення про справедливий перерахунок комунальних послуг.

За січень 2026 року проведено перерахунки в містах, де послуги не надавалися, були надані не в повному обсязі або неналежної якості — зокрема через ворожі атаки.

З її слів, це суми, які не включені до платіжок за тепло, гарячу і холодну воду, водовідведення та поводження з відходами.

«У Києві в січні через перебої з наданням послуг мешканцям не нарахували 9,1 млн грн за водопостачання та водовідведення, а за централізоване теплопостачання плата не нараховувалася взагалі. Йдеться про не виставлені до оплати рахунки на мільярди гривень», — пише вона.

Водночас пресслужба КМДА повідомила, що не нарахування киянам плати за опалення в платіжках за січень пов’язано з тим, що через російські атаки виникли проблеми з теплопостачанням.

«У платіжках за січень 2026 року плата за централізоване опалення для населення не нараховувалася за період, коли послуга фактично не надавалася», — зазначили у відомстві.

Там нагадали, що внаслідок масованих обстрілів систему теплопостачання було серйозно пошкоджено, через що комунальні служби були змушені тимчасово призупинити надання послуг для великої кількості споживачів.

Водночас нарахування за ту частину січня, коли послугу надавали безперебійно — від початку місяця до першої атаки — буде включено до платіжок за лютий, які надійдуть жителям у березні.

Затримка платіжок

Затримка з доставкою платіжок у лютому була пов’язана з необхідністю врегулювання процедури перерахунку відповідно до нової постанови Кабміну № 118.

Тим киянам, які вже встигли оплатити опалення за січень через автоматичні платежі, кошти буде зараховано як переплату на наступні періоди.

У КМДА додали, що за додатковою інформацією чи консультацією можна звертатися у контактний центр міста Києва за номером 1551.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.