Яку роботу нині пропонують пенсіонерам: які вакансії зростають

Роботодавці активно шукають працівників на фоні дефіциту кадрів в Україні. Так, в 2025 році кількість вакансій для пенсіонерів зросла наполовину.

Про це OBOZ.UA розповіла генеральна директорка grc.ua Марина Макова.

Де найбільше вакансій

Найбільше вакансій для пенсіонерів — у виробництві, логістиці та сфері послуг.

Зарплати

При тому, зарплати у логістиці та на виробництві в тих вакансіях, на які готові брати пенсіонерів, не відрізняються від загального рівня.

Кого шукають

«Роботодавці шукають водіїв, слюсарів, складських працівників, охоронців, продавців і допоміжний персонал. У багатьох робітничих професіях зарплати майже не відрізняються від тих, що пропонують іншим кандидатам, адже бізнесу важливо передусім закрити вакансії», — розповідає експертка.

Тенденція

Українські компанії все частіше починають сприймати пенсіонерів не як виняток, а як повноцінний резерв робочої сили.

І хоча кількість вакансій для пенсіонерів стрімко зростає, значно більше пропозицій для роботи для людей передпенсійного віку.

«Дефіцит кадрів, спричинений війною, міграцією та демографічними втратами, дає поштовх українському бізнесу відкривати вакансії для людей пенсійного віку. За останній рік кількість таких вакансій зросла приблизно наполовину. Щоправда, у загальному обсязі таких пропозицій роботи все ще критично мало. Більш охоче українські роботодавці наймають на роботу фахівців передпенсійного віку», — пояснює Марина Маковій.

Нагадаємо, на ринку праці поступово змінюється уявлення про «чоловічі» та «жіночі» професії. Війна також сильно змінила роль жінок на ринку праці. Жінки частіше вибирають напрями, де важлива точність і уважність до деталей. За результатами дослідження, 64% українських компаній уже наймають жінок на історично «чоловічі» позиції.

Довідка Finance.ua:

Переважна більшість українських роботодавців планують підвищувати зарплати у 2026 році, хоча, як ми писали раніше, минулого року кожному сьомому працівнику «урізали» зарплату.

За даними дослідження, 82,6% компаній мають намір підвищити оплату праці у 2026 році. Найчастіше йдеться про помірне зростання доходів працівників:

близько 50% роботодавців планують підвищення зарплат на 11−20%;

майже 28% компаній розглядають підвищення менш ніж на 10%;

лише 4,7% організацій готові збільшити зарплати на 21−30%.

