0 800 307 555
укр
Які технічні професії популярні серед жінок

Особисті фінанси
13
На ринку праці поступово змінюється уявлення про «чоловічі» та «жіночі» професії. Війна також сильно змінила роль жінок на ринку праці.
Для багатьох із них стабільна робота стала питанням економічної незалежності й безпеки для родини. І саме тому технічні професії, які можна опанувати за 2−6 тижнів інтенсивного навчання, стають реальним новим кар’єрним маршрутом.
Про це йдеться в статистиці, якою з Work.ua поділився KSE ProfTech.

Що обирають жінки

Жінки частіше вибирають напрями, де важлива точність і уважність до деталей.
Жінки приходять у технічні професії у різному віці. У програмах KSE ProfTech найбільше слухачок віком 26−45 років, але є й студентки до 25 років, і жінки 46+, які приходять на перекваліфікацію.
«Наприклад, на курсі монтажу електроніки найбільше студенток саме у віковій групі 26−45 років, тоді як у зварюванні частіше навчаються молодші жінки», — діляться ініціатори проєкту.

Хто перенавчається

На перенавчання здебільшого приходять люди з вищою освітою: 65% слухачів мають диплом ЗВО. У фахівців за спиною різні професії та галузі: адміністративна робота, освіта, сфера послуг, іноді навіть власний бізнес.

Виклики, з якими стикаються жінки

Часто люди змушені опановувати нову професію через складні життєві обставини, спричинені повномасштабним вторгненням. Чимало студентів втратили роботу, переїхали як ВПО, повернулися з-за кордону і починають кар’єру фактично з нуля.
Саме тому вони шукають нові стабільні професії, які дають можливість швидко повернутися на ринок праці.

Головний бар’єр

Це не здібності жінок, а організація роботи на підприємствах. Компаніям іноді потрібно адаптувати процеси: розділити важкі фізичні операції, переглянути графіки або облаштувати інфраструктуру. Коли це робиться, питання гендеру практично зникає.
Раніше Finance.ua писав, що через мобілізацію, міграцію та гострий дефіцит кадрів бізнес почав переглядати традиційні кадрові підходи. Жінки все частіше приходять у професії, які роками вважалися «чоловічими». Але разом із новими ролями вони нерідко отримують стару реальність: виконують ту саму роботу, що й чоловіки, проте заробляють менше.
За результатами дослідження, 64% українських компаній уже наймають жінок на історично «чоловічі» позиції.
На початку повномасштабної війни офіційний гендерний розрив у зарплатах становив 18,6%. У деяких галузях жінки могли заробляти на 41,4% менше за чоловіків.
Водночас жінки становлять понад 80% зареєстрованих безробітних в Україні.
Хоча в умовах кадрового дефіциту відкриваються нові можливості для перекваліфікації. Жінки дедалі частіше опановують професії, які раніше вважалися «чоловічими». Зокрема, йдеться про роботу:
  • у гуманітарному розмінуванні;
  • водійками автобусів і важкої техніки;
  • в енергетичній галузі;
  • операторками промислових верстатів.
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
РоботаВакансії
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems