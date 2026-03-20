iPhone 17e зʼявився в Україні: яка ціна (фото, відео) Сьогодні 12:12 — Фондовий ринок

Ціна на новий iPhone 17e

В Україні вже зʼявився найдоступніший смартфон компанії — iPhone 17e. Пристрій продається у 2 модифікаціях памʼяті та трьох кольорах.

Ціна та кольори

iPhone 17e 256 ГБ (Black, Soft Pink, White) — 37 999 грн (акційна ціна 34 999 грн).

iPhone 17e 512 ГБ (Black, Soft Pink, White) — 47 999 грн (акційна ціна 44 999 грн).

Характеристики

iPhone 17e отримав 6,1-дюймовий дисплей Super Retina XDR із яскравістю до 1200 ніт і захисним склом Ceramic Shield 2, а також захист від води й пилу за стандартом IP68.

Смартфон працює на 6-ядерному чипі A19, створеному за 3-нм техпроцесом, і має модем C1X.

Він оснащений 4-ядерною графікою, Neural Accelerator та 16-ядерним Neural Engine.

Читайте також Яка функція iPhone рятує фото від розмитого фокусу

За даними Apple, пристрій може працювати до 26 годин під час перегляду відео. За 30 хвилин дротової зарядки можна отримати близько 50% заряду. Крім того, компанія значно покращила бездротову зарядку — тепер це Qi2 із потужністю до 15 Вт.

Щодо камери, то iPhone 17e має одну 48-Мп Fusion-камеру, але вона фактично замінює дві завдяки підтримці 2-кратного оптичного зуму.

Нагадаємо, Apple перевела кілька старих моделей iPhone до категорії «застарілих». Це означає, що компанія більше не постачає оригінальні запчастини та не надає офіційного ремонту для цих пристроїв. Відтепер їх не обслуговуватимуть ані в авторизованих сервісах, ані у фірмових магазинах бренду. До переліку додали:

iPhone 5;

iPhone 4 8GB.

Також раніше писали, що восени 2026 року очікується вихід першого складного пристрою від Apple, який буде називатися iPhone Ultra. Вартість найдешевшої версії на 256 ГБ складе близько 2300 доларів (~100 тисяч грн). Модифікації з 512 ГБ і 1 ТБ виявляться значно дорожчими —

