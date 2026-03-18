Apple визнала застарілими ще два iPhone

iPhone 5 визнали застарілим
Apple перевела кілька старих моделей iPhone до категорії «застарілих». Це означає, що компанія більше не постачає оригінальні запчастини та не надає офіційного ремонту для цих пристроїв.
Відтепер їх не обслуговуватимуть ані в авторизованих сервісах, ані у фірмових магазинах бренду.

Які моделі потрапили до списку

До переліку додали:
  • iPhone 5;
  • iPhone 4 8GB.
Обидві моделі раніше мали статус «вінтажних», тобто їх ще могли ремонтувати за наявності деталей. Тепер така можливість остаточно зникла.
Як Apple визначає «застарілі» пристрої

У компанії діє стандартна система:
  • через 5 років після завершення продажів пристрій стає «вінтажним»;
  • через 7 років — переходить у категорію «застарілих».
Після цього офіційна підтримка повністю припиняється.

Чим запам’ятався iPhone 5

iPhone 5 став однією з важливих моделей для Apple. Саме з ним компанія:
  • відмовилася від 30-пінового роз’єму;
  • перейшла на компактний порт Lightning, який використовувався багато років.
Окрім цього, смартфон отримав оновлений видовжений 4-дюймовий екран, підтримку мереж LTE та елегантний корпус, що поєднував скло та алюміній, задавши тренди для багатьох майбутніх поколінь.
За матеріалами:
Обозреватель
