0 800 307 555
Apple знімає з виробництва одразу 15 ґаджетів

Apple оновила лінійку і попрощалася з 15 ґаджетами
Apple оновила лінійку і попрощалася з 15 ґаджетами
Apple офіційно припинила виробництво та продаж одразу 15 продуктів. Частина з них з’явилася лише торік або навіть у 2025 році, але вже поступилася місцем новішим моделям.
Про це розповідає Macrumors.

Що Apple перестала виробляти та продавати

До списку пристроїв, які зникли з офіційної лінійки Apple, увійшли:
  • iPhone 16e з процесором A18 (2025);
  • iPad Air 11 дюймів з чипом M3 (2025);
  • iPad Air 13 дюймів з чипом M3 (2025);
  • MacBook Air 13 дюймів з процесором M4 (2025);
  • MacBook Air 15 дюймів з процесором M4 (2025);
  • MacBook Pro 14 дюймів з процесором M5 та накопичувачем 512 ГБ (2025);
  • MacBook Pro 14 дюймів з чипом M4 Pro (2024);
  • MacBook Pro 16 дюймів з чипом M4 Pro (2024);
  • MacBook Pro 14 дюймів з процесором M4 Max (2024);
  • MacBook Pro 16 дюймів з процесором M4 Max (2024);
  • Mac Studio з процесором M3 Ultra та пам’яттю 512 ГБ (2025);
  • монітор Studio Display з чипом A13 Bionic (2022);
  • професійний монітор Pro Display XDR (2019);
  • підставка Pro Stand для Pro Display XDR (2019);
  • адаптер кріплення VESA для Pro Display XDR (2019).
Таким чином Apple фактично повністю очистила свою лінійку від попередніх поколінь деяких пристроїв і водночас завершила історію кількох продуктів, які продавалися багато років.
Втім, для покупців ці моделі ще не зникли повністю. Багато з них наразі доступні у великих ритейлерів, часто зі значними знижками — продавці розпродають складські залишки.

За матеріалами:
Телеканал 24
Apple
