Apple знімає з виробництва одразу 15 ґаджетів Сьогодні 23:17 — Технології&Авто

Apple оновила лінійку і попрощалася з 15 ґаджетами

Apple офіційно припинила виробництво та продаж одразу 15 продуктів. Частина з них з’явилася лише торік або навіть у 2025 році, але вже поступилася місцем новішим моделям.

Про це розповідає Macrumors

Що Apple перестала виробляти та продавати

До списку пристроїв, які зникли з офіційної лінійки Apple, увійшли:

iPhone 16e з процесором A18 (2025);

iPad Air 11 дюймів з чипом M 3 (2025);

(2025); iPad Air 13 дюймів з чипом M 3 (2025);

(2025); MacBook Air 13 дюймів з процесором M 4 (2025);

(2025); MacBook Air 15 дюймів з процесором M 4 (2025);

(2025); MacBook Pro 14 дюймів з процесором M 5 та накопичувачем 512 ГБ (2025);

та накопичувачем 512 ГБ (2025); MacBook Pro 14 дюймів з чипом M 4 Pro (2024);

Pro (2024); MacBook Pro 16 дюймів з чипом M 4 Pro (2024);

Pro (2024); MacBook Pro 14 дюймів з процесором M 4 Max (2024);

Max (2024); MacBook Pro 16 дюймів з процесором M 4 Max (2024);

Max (2024); Mac Studio з процесором M 3 Ultra та пам’яттю 512 ГБ (2025);

Ultra та пам’яттю 512 ГБ (2025); монітор Studio Display з чипом A13 Bionic (2022);

професійний монітор Pro Display XDR (2019);

підставка Pro Stand для Pro Display XDR (2019);

адаптер кріплення VESA для Pro Display XDR (2019).

Таким чином Apple фактично повністю очистила свою лінійку від попередніх поколінь деяких пристроїв і водночас завершила історію кількох продуктів, які продавалися багато років.

Втім, для покупців ці моделі ще не зникли повністю. Багато з них наразі доступні у великих ритейлерів, часто зі значними знижками — продавці розпродають складські залишки.





