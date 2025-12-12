День фінансів: ціни на квадратні метри, податкові перевірки ФОПів, історичний курс євро до гривні Сьогодні 17:45

П’ятниця, 12 грудня. Чи реально сьогодні придбати однокімнатну квартиру на вторинному ринку до 40 тисяч доларів та чи є в України можливість підвищити зарплати військовослужбовцям?

Ціни на квадратні метри

Попри війну і зростання цін, українці дедалі більше цікавляться купівлею нерухомості, зокрема у новобудовах. За даними Dim. Ria, попит на новобудови серед українців у листопаді зростав у більшості регіонів країни. Київ залишається лідером за ціною: середня вартість квадратного метра у листопаді становила $1 427/м².

🏠 А чи реально сьогодні придбати однокімнатну квартиру на вторинному ринку до 40 тисяч доларів? Аналітики кажуть, що так. Де найдешевше купити однокімнатку — розповідаємо тут

А ось хто точно не стежить за цінами на нерухомість, то це Маск, Цукерберг, Безос та інші багатії. Маск, наприклад, живе в будиночку «контейнері» за $50 тис. Марк Цукерберг віддав 23 млн доларів за сучасний маєток у Вашингтоні, який знаходиться лише за 12 хв їзди від Білого дому. А в Паль-Альто в нього вже членами родини заселений практично цілий район. І це навіть не вся його нерухомість.

Finance.ua проаналізував найвідоміші резиденції таких власників, як: Ілон Маск, Бернар Арно, Джефф Безос, Білл Гейтс та Марк Цукерберг, і виявив дуже багато цікавого:

Перевірка ФОПів

За даними Опендатабот, за три квартали цього року податкова здійснила 6 041 документальну перевірку ФОПів. Це на 12% більше, ніж торік, але все ще у 3,8 раза менше, ніж у довоєнному 2021 році. За дев’ять місяців 2025 року податківці донарахували підприємцям 5,98 млрд грн — у 2,6 раза більше, ніж торік, та у 25 разів більше, ніж у 2021-му.

За що ФОП можуть закрити, і як цього не допустити?

Черговий транш від ЄС

Рада Європейського Союзу схвалила 2,3 млрд євро для України у межах фінансового інструменту Ukraine Facility. Невдовзі до державного бюджету надійде 2,1 млрд євро кредитних коштів та 200 млн євро гранту. Отримані кошти спрямують на першочергові соціальні та гуманітарні видатки країни.

Нова військова облігація в «Дії»

У застосунку «Дія» стала доступною нова військова облігація «Амвросіївка» з дохідністю від 16,9% річних. Виплата запланована на 16 грудня 2026 року. Вартість однієї облігації починається від 1080 грн.

👛 Наприклад, купуючи одну облігацію «Амвросіївка» за 1 080 грн під 16,9% річних, через рік інвестор отримає 1 245 грн.

Курс євро до гривні

Офіційний курс євро до гривні досяг історично рекордного рівня — 49,51 гривні через зростання вартості євро по відношенню долара на міжнародному ринку.

📢 «Головна причина різкого зростання курсу євро в Україні пов’язана саме зі світовою кон’юнктурою. Станом на 11 грудня середнє співвідношення євро до долара склало 1 до 1,17. Для прикладу: 20 листопада середнє співвідношення було на рівні 1 до 1,15, а станом на 1 грудня — 1 до 1,16», — пояснив директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності «Глобус Банку» Тарас Лєсовий.

Позов рф на Euroclear

Центральний банк росії подав позов до Арбітражного суду москви проти бельгійського депозитарію Euroclear через плани Єврокомісії використати заморожені російські активи для репараційного кредиту Україні. У повідомленні Банку росії зазначено, що дії Euroclear, які призвели до блокування можливості керувати коштами та цінними паперами, завдали збитків регулятору.

Стратегія зайнятості до 2030 року

Уряд представив проєкт Стратегії зайнятості до 2030 року. Він передбачає залучення до ринку праці щонайменше 2 млн українців, передусім із числа економічно неактивного населення. Документ спрямований на подолання критичних викликів, таких як кадровий дефіцит, низька продуктивність, масова міграція та істотне скорочення економічно активного населення.

Крім того, Міністерство економіки завершує підготовку проєкту нового Трудового кодексу. Документ включає цифровізацію ключових процедур, прозорий механізм визначення мінімальної заробітної плати, розширення видів трудових договорів та посилення захисту працівників, зокрема представників вразливих груп.

Реінтеграція ветеранів

85% опитаних компаній уже мають у складі працівників-ветеранів, переважно у частці до 5% персоналу. Понад дві третини компаній запровадили освітні програми чи тренінги з адаптації, а понад половина розробили окремі внутрішні політики або програми підтримки.

Володимир Зеленський зазначив , що збільшення виплат для військових залежить від того, який додатковий бюджет Україна зможе залучити. Україні потрібно залучити $45−50 млрд на наступний рік.

📢 «Коли ви кажете: давайте ще збільшимо, — я тільки за. Але це плюс ще до цього дефіциту. Тому це надзвичайно складна задача, яку не вирішиш просто перекиданням коштів. В наступному році будемо боротись за відповідні рішення з партнерами», — заявив Зеленський.

Стан ІТ-ринку

Станом на 2025 рік в Україні працює 303 000 ІТ-фахівців. П’ята частина спеціалістів розглядає можливість виїзду. Медіанний дохід технічного спеціаліста — $2700, що на 4,2% більше, ніж у 2024 році. Попри воєнні умови, ІТ-галузь залишається одним із ключових секторів української економіки. У сегменті послуг частка комп’ютерних послуг становить 41,9%, а частка ІТ у загальному експорті товарів і послуг — 12,3%.

