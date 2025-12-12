Економіка рф демонструє все більш очевидні ознаки охолодження

0 800 307 555
На четвертому році повномасштабного вторгнення росії в Україну росіяни стали ощадливіше ставитися до своїх грошей. Така тенденція свідчить про зростаючі проблеми в економіці країни.
Про це пише Business Insider.
Зростання споживчих витрат ослабло в більшості регіонів, йдеться у звіті Центрального банку росії. У жовтні та листопаді попит знизився, попри те що рівень безробіття залишався близьким до історичного мінімуму, а інфляційні очікування зросли.
«За даними роздрібних продавців по всій країні, дедалі більша частка товарів купується під час рекламних акцій, розпродажів і знижок. Поведінка домогосподарств стала більш ощадливою», — йдеться у звіті.
Роздрібні продавці в багатьох регіонах повідомляють про ослаблення попиту на дорогі та несуттєві товари, що свідчить про очевидне охолодження після споживчого буму, який спостерігався після 2022 року.
«Більш стримане споживання може свідчити про поступове зниження перегріву ринку праці та більш помірні очікування щодо динаміки доходів у майбутньому», — пише Центробанк рф.
Це пояснюється спадом після військового буму, коли компанії оборонно-промислового комплексу піднімали зарплати в боротьбі за спеціалізованих робітників, а держава вливала кошти у війну проти України.
Тепер же зростання зарплат сповільнилося. Компанії в кількох регіонах рф повідомляють про зниження попиту на робочу силу і меншу терміновість найму, що відображає охолодження ринку праці. Водночас багато компаній очікують ще скромнішого зростання зарплат у 2026 році, що свідчить про те, що домогосподарства, можливо, готуються до складніших часів.
За матеріалами:
УНІАН
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
