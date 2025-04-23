День фінансів: ціна на газ, прогноз зростання ВВП, субсидія на оренду житла ВПО — Finance.ua

День фінансів: ціна на газ, прогноз зростання ВВП, субсидія на оренду житла ВПО Сьогодні 17:38

У середу, 23 квітня, стало відомо, що «мирні переговори» на рівні міністрів щодо України у Лондоні скасували, а перша віцепрем’єр-міністерка — міністерка економіки Юлія Свириденко сказала, що Україна ніколи не визнає окупацію Криму, і не погодиться на заморожений конфлікт, «замаскований під мир».

Виплати українським біженцям на оренду житла. У столиці Естонії Таллінні з травня У столиці Естонії Таллінні з травня завершать співробітництво, в рамках якого компенсували витрати на житло і послуги перекладу для українських біженців, які отримали тимчасовий захист.

ВПО можуть розрахувати орієнтовну субсидію на оренду житла. Внутрішньо переміщені особи тепер можуть самостійно розрахувати Внутрішньо переміщені особи тепер можуть самостійно розрахувати орієнтовний розмір субсидії на оренду житла: Міністерство соціальної політики запустило онлайн-калькулятор.

Банки очікують на приплив коштів клієнтів. Банки повідомили про незначний відплив Банки повідомили про незначний відплив коштів корпорацій у І кварталі та водночас про зростання вкладень населення. У ІІ кварталі очікується приплив коштів від клієнтів та подальше зростання вартості зобов’язань.

Українці стали брати більші кредити. У споживчому кредитуванні спостерігається тенденція до зростання середніх У споживчому кредитуванні спостерігається тенденція до зростання середніх сум кредитів.

До речі, Revolut вважається одним із найтехнологічніших фінансових стартапів у світі. Українці активно користуються його послугами, хоча офіційно він не представлений на ринку та не має дозволу від регулятора. Через це поповнення рахунку та деякі інші операції мають свої особливості.

У цій статті Finance.ua розглянув, як проводити платежі з карткою Revolut та які комісії стягуються за різні транзакції.

Ціна на газ для українців на найближчий рік. «Газопостачальна компанія „Нафтогаз України“ продовжить постачати газ для українських родин за «Газопостачальна компанія „Нафтогаз України“ продовжить постачати газ для українських родин за незмінною ціною — 7,96 грн за кубометр», — йдеться в заяві.

Гарячі вакансії для менеджерів. Фахівці robota.ua Фахівці robota.ua підготували добірку вакансій для ключових фігур в кожній компанії — менеджерів. Якщо ви готові до нових професійних викликів або хочете перейти на вищий рівень у кар’єрі, — саме час діяти.

Для роботодавців можуть ввести квоту на працевлаштування УБД.

Також стало відомо, як в Україні нараховується стаж для учасників бойових дій.

Зростання ВВП в Україні та світі. Глобальне зростання світового ВВП сповільниться з 3,3% у 2024 році до 2,8% у 2025 році та 3% у 2026 році. Про це Глобальне зростання світового ВВП сповільниться з 3,3% у 2024 році до 2,8% у 2025 році та 3% у 2026 році. Про це свідчить оновлений Світовий економічний прогноз (WEO) від Міжнародного валютного фонду (МВФ).

Рейтинг найздоровіших міст Польщі. Експерти групи LUX MED, Варшавської школи економіки та Фундації публічної економіки та адміністрації створили так званий Індекс здорових міст. Саме тут . Експерти групи LUX MED, Варшавської школи економіки та Фундації публічної економіки та адміністрації створили так званий Індекс здорових міст. Саме тут визначено міста, в яких найбільше дбають про здоров’я та добробут своїх жителів.

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