Рейтинг найздоровіших міст Польщі: де найкраще жити — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Рейтинг найздоровіших міст Польщі: де найкраще жити

Особисті фінанси
15
Рейтинг найздоровіших міст Польщі: де найкраще жити
Рейтинг найздоровіших міст Польщі: де найкраще жити
Експерти групи LUX MED, Варшавської школи економіки та Фундації публічної економіки та адміністрації створили так званий Індекс здорових міст. Саме тут визначено міста, в яких найбільше дбають про здоров’я та добробут своїх жителів.
Рейтинг було складено для двох категоріїй з урахуванням чисельності населення — міста з населенням більше та менше 300 тисяч, пише Іnpoland.

Медичне (туристичне) страхування за кордон

Великі міста дають своїм мешканцям більше можливостей, але часто за це доводиться платити стресом. Альтернативою можуть стати менші міста.
Згідно з індексом здорових міст, рейтинг найздоровіших міст з населенням менше, ніж 300 тисяч осіб, виглядає так:
  • Сопот
  • Гдиня
  • Жешув
  • Білосток
  • Свіноуйсьце
  • Рибник
  • Кошалін
  • Ольштин
  • Пьотркув Трибунальський
  • Кросно.
Найздоровішим серед великих міст визнано Познань, а рейтин виглядає так:
  • Познань
  • Варшава
  • Гданськ
  • Краків
  • Люблін
  • Вроцлав
  • Лодзь
  • Щецин
  • Бидгощ.
Місце для вашої реклами
Нагадаємо, Головне статистичне управління Польщі (GUS) оприлюднило дані щодо середньої заробітної плати в країні за грудень 2024 року. Наприкінці року середній місячний заробіток брутто по країні склав 8821,25 злотих.
Проте у великих містах показники суттєво вищі.
Найвищу середню зарплату зафіксовано в Кракові — 10 678,92 злотих. Це на 3,4% більше, ніж у листопаді, та на 9,6% більше, ніж у грудні 2023 року.
Найбільше зростання спостерігалося у сферах культури, розваг і відпочинку (+44,2%) та нерухомості (+17,3%). Водночас у транспортній і складській галузях зарплати знизилися на 3%.
Якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови. 👛

Кредити в Україні

Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems