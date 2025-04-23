Рейтинг найздоровіших міст Польщі: де найкраще жити — Finance.ua

Рейтинг найздоровіших міст Польщі: де найкраще жити Сьогодні 08:02 — Особисті фінанси

Рейтинг найздоровіших міст Польщі: де найкраще жити

Експерти групи LUX MED, Варшавської школи економіки та Фундації публічної економіки та адміністрації створили так званий Індекс здорових міст. Саме тут визначено міста, в яких найбільше дбають про здоров’я та добробут своїх жителів.

Рейтинг було складено для двох категоріїй з урахуванням чисельності населення — міста з населенням більше та менше 300 тисяч, пише Іnpoland.

Великі міста дають своїм мешканцям більше можливостей, але часто за це доводиться платити стресом. Альтернативою можуть стати менші міста.

Згідно з індексом здорових міст, рейтинг найздоровіших міст з населенням менше, ніж 300 тисяч осіб, виглядає так:

Сопот

Гдиня

Жешув

Білосток

Свіноуйсьце

Рибник

Кошалін

Ольштин

Пьотркув Трибунальський

Кросно.

Найздоровішим серед великих міст визнано Познань, а рейтин виглядає так:

Познань

Варшава

Гданськ

Краків

Люблін

Вроцлав

Лодзь

Щецин

Бидгощ.

Нагадаємо, Головне статистичне управління Польщі (GUS) оприлюднило дані щодо середньої заробітної плати в країні за грудень 2024 року. Наприкінці року середній місячний заробіток брутто по країні склав 8821,25 злотих.

Проте у великих містах показники суттєво вищі.

Найвищу середню зарплату зафіксовано в Кракові — 10 678,92 злотих. Це на 3,4% більше, ніж у листопаді, та на 9,6% більше, ніж у грудні 2023 року.

Найбільше зростання спостерігалося у сферах культури, розваг і відпочинку (+44,2%) та нерухомості (+17,3%). Водночас у транспортній і складській галузях зарплати знизилися на 3%.

Якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови. 👛

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.