Рейтинг найздоровіших міст Польщі: де найкраще жити — Finance.ua

Рейтинг найздоровіших міст Польщі: де найкраще жити
Експерти групи LUX MED, Варшавської школи економіки та Фундації публічної економіки та адміністрації створили так званий Індекс здорових міст. Саме тут визначено міста, в яких найбільше дбають про здоров’я та добробут своїх жителів.
Рейтинг було складено для двох категоріїй з урахуванням чисельності населення — міста з населенням більше та менше 300 тисяч, пише Іnpoland.
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Великі міста дають своїм мешканцям більше можливостей, але часто за це доводиться платити стресом. Альтернативою можуть стати менші міста.
Згідно з індексом здорових міст, рейтинг найздоровіших міст з населенням менше, ніж 300 тисяч осіб, виглядає так:
- Сопот
- Гдиня
- Жешув
- Білосток
- Свіноуйсьце
- Рибник
- Кошалін
- Ольштин
- Пьотркув Трибунальський
- Кросно.
Найздоровішим серед великих міст визнано Познань, а рейтин виглядає так:
- Познань
- Варшава
- Гданськ
- Краків
- Люблін
- Вроцлав
- Лодзь
- Щецин
- Бидгощ.
Нагадаємо, Головне статистичне управління Польщі (GUS) оприлюднило дані щодо середньої заробітної плати в країні за грудень 2024 року. Наприкінці року середній місячний заробіток брутто по країні склав 8821,25 злотих.
Проте у великих містах показники суттєво вищі.
Найвищу середню зарплату зафіксовано в Кракові — 10 678,92 злотих. Це на 3,4% більше, ніж у листопаді, та на 9,6% більше, ніж у грудні 2023 року.
Найбільше зростання спостерігалося у сферах культури, розваг і відпочинку (+44,2%) та нерухомості (+17,3%). Водночас у транспортній і складській галузях зарплати знизилися на 3%.
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