Гарячі вакансії для менеджерів: де зараз шукати роботу — Finance.ua

Гарячі вакансії для менеджерів: де зараз шукати роботу Сьогодні 13:03 — Особисті фінанси

Гарячі вакансії для менеджерів: де зараз шукати роботу

Фахівці robota.ua підготували добірку вакансій для ключових фігур в кожній компанії — менеджерів. Якщо ви готові до нових професійних викликів або хочете перейти на вищий рівень у кар’єрі, — саме час діяти.

Добірка містить пропозиції для менеджерів різного рівня та спеціалізації, переходьте на вакансії — можливо, шукають саме вас.

Керівник з питань пошуку та підбору персоналу у Національний банк України

📍Київ

Банк шукає фахівця з досвідом роботи в HR не менше 7 років, з них в управлінні напрямом рекрутингу — від 5 років. Серед анонсованих завдань: розробка та реалізація стратегічного підходу до пошуку і підбору талантів на рівні всієї організації; посилення команди рекрутингу: доукомплектація її сильними фахівцями та розвиток експертизи всередині; автоматизація процесів найму та підбору персоналу за допомогою впровадження сучасних технологічних рішень; використання HR-аналітики та Data-driven підходи для прийняття обґрунтованих рішень.

Директор виробництва у Rosa

📍Нововолинськ, Волинська область

Провідний український виробник та дистриб’ютор професійних матеріалів для живопису, хобі та декору запрошує на роботу фахівців з досвідом системного управління виробничим підприємством (від 5-ти років); глибокими знаннями у галузі операційного менеджменту; вищою технічною або економічною освітою, практичним досвідом в управлінні складними технічними системами, а також навичками стратегічного планування. Роботодавець зазначає, що знання та досвід у впровадженні LEAN буде перевагою.

Генеральний директор текстильної фабрики у «Львівська консалтингова група»

📍Івано-Франківськ

У вакансії зазначається , що майбутній генеральний директор буде керувати поточною господарською діяльністю фабрики: відповідати за виробництво, контроль якості, техобслуговування виробничого обладнання та безпеку праці. Розглядають кандидатів з вищою освітою (текстильне виробництво, конструювання текстильних виробів або адміністрування бізнесу); досвідом управління текстильною або швейною фабрикою (5 років) — обов’язково; розумінням виробничих процесів та стандартів контролю якості; які вільно володіють українською мовою, англійською — на рівні В2 або вище. Можливий переїзд в межах західного регіону.

Начальник виробництва у «Торговий дім Донат»

📍Біла Церква

Виробнича компанія у сфері побутової хімії запрошує на роботу фахівця . Основні завдання включають приведення виробничого процесу до стандартів ISO (зокрема ISO 9001), впровадження системи управління якістю, оптимізацію процесів та стандартизацію всіх етапів виробничого циклу.

Відгукуйтеся, якщо маєте досвід керівництва виробництвом від 3 років (хімічна, фармацевтична, харчова промисловість); практичний досвід впровадження стандартів ISO (обов'язково); вмієте вибудовувати систему «з нуля»: процеси, документи, контроль.

Розглядають кандидатів з інших міст, анонсується компенсація транспортних витрат або проживання.

Керівник будівельного проєкту у Sova jewelry house

📍Київ

Український ювелірний дім анонсує такі завдання для майбутнього керівника: реалізація невеликого будівельного проєкту (можлива проєктна робота); підготовка документації, планів та звітів; взаємодія з партнерами, підрядниками, постачальниками; укладання договорів, проведення перемовин; контроль виконання робіт підрядниками, постачальниками; організація взаємодії між підрядниками, проєктантами, постачальниками, замовником; управління командою проєкту.

Директор клінінгової компанії в «Ей Ві Клінінг Сервіс»

📍Дніпро

Що входитиме в коло обов’язків майбутнього директора : керівництво діяльністю компанії; організація повного циклу процесу оперативного, якісного клінінгу у післябудівельних прибираннях, генеральних прибираннях у квартирах, будинках офісах, торгових центрах, регулярних прибираннях, хімчистці ковролінів та м’яких меблів тощо; організація та контроль роботи персоналу; контроль та координація операційних процесів в компанії; розширення клієнтської бази, досягнення фінансових показників; участь у розробці довгострокових цілей підприємства.

Начальник торгового відділу в «Тернопільський молокозавод»

📍Хмельницький

Компанія «Молокія» оголошує про відкриття вакансії . Зона відповідальності майбутнього працівника: управління продажами та торговою командою; виконання плану продажів; проведення моніторингу ринку та контроль роботи з ключовими клієнтами; вибудовування довгострокових відносин з клієнтами.

Гарантується, серед іншого: медичне страхування після проходження випробувального терміну та компенсація витрат на паливо та амортизацію.

Директор з маркетингу у «Концерн Хлібпром»

📍Київ

Один з найбільших виробників хлібобулочних виробів в Україні шукає спеціаліста з досвідом роботи в маркетингу (від 5 років); досвідом роботи в системних компаніях; успішним досвідом реалізації маркетингових стратегій; досвідом аналізу ринку та успішності маркетингових активностей; вищою математичною/економічною/маркетинговою освітою.

Читайте також Які професії наразі найбільше затребувані

Директор IT-департаменту у «Вiтмарк-Україна»

📍Одеса

Український виробник соків та дитячого харчування відкриває конкурс на посаду . Потрібно: розробляти IT-стратегію компанії; розробляти та виконувати політику інформаційної безпеки; керувати операційною діяльністю IT-департаменту (закупівлі, внутрішній документообіг); розподіляти та контролювати виконання завдань співробітниками IT-департаменту; оцінювати необхідність покращення програмного забезпечення та керувати впровадженнями; розробляти плани навчання та розвитку персоналу департаменту, системи мотивації та оцінки діяльності.

Пропонується: медичне страхування; бронювання; навчання, підвищення кваліфікації коштом компанії.

Директор філії у «Глобино»

📍Кропивницький

Провідний виробник ковбасних, м’ясних та молочних виробів запрошує до команди начальника регіонального відділу продажів.

Анонсується: компенсація палива та амортизації; можливість бронювання працівників; корпоративне навчання та розвиток; професійне зростання та можливість проявити себе.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.