День фінансів: бюджетна декларація до 2027 року, структурні маяки МВФ, нові тарифи Укрпошти — Finance.ua

День фінансів: бюджетна декларація до 2027 року, структурні маяки МВФ, нові тарифи Укрпошти Сьогодні 17:50

В понеділок, 1 липня, розповімо про основні зміни, що торкнуться ваших гаманців.

Бюджетна декларація. Ярослав Железняк Ярослав Железняк опублікував Бюджетну декларацію на 2025−2027 роки, яку затвердив Кабінет Міністрів. Зростання реального ВВП в 2025 прогнозується на рівні 2,7%, 2026 — 7,5%, 2027 -6,2%. Курс гривні: 2025: 45 грн/дол., 2026: 46,5 грн/дол., 2027: 46,4 грн/дол. Мінімальна заробітна плата у 2025 буде 8000 гривень.

Держборг у гривні та валюті. Данило Гетманцев Данило Гетманцев повідомив , що станом на 31 травня 2024 року державний та гарантований державою борг склав 6 115,3 млрд грн, у валютному еквіваленті — 151 млрд дол. У травні динаміка державного боргу визначалась девальвацією гривні.

Структурні маяки МВФ. МВФ МВФ опублікував оновлений Меморандум для України. Буде два нові маяки: реформа митниці і скасування «поправок Лозового». У Меморандумі також вперше з’явився детальний намір реформувати до кінця грудня Рахункову палату.

Оновлений меморандум з Міжнародним валютним фондом передбачає подальшу валютну лібералізацію.

банківську діяльність на базі наявної поштової інфраструктури. Згідно з меморандумом , українська влада взяла на себе зобов’язання до кінця липня 2024 року підготувати законопроєкт про нову спеціалізовану та обмежену

продажу двох банків — «Сенс Банку» та «Укргазбанку». Для цього планується призначити міжнародно визнаного фінансового радника до вересня 2024 року. Крім того, Україна готується до. Для цього планується призначити міжнародно визнаного фінансового радника до вересня 2024 року.

підвищення комунальних тарифів для населення. Також українська влада в листі про наміри до керівництва МВФ допускає поступоведля населення.

Нові тарифи Укрпошти. З 1 липня компанія З 1 липня компанія збільшує тарифи «Укрпошта. Стандарт» і «Укрпошта. Експрес» у середньому на 5−10 грн. Зазначається, що компанія вимушено переглядає та індексує тарифи на відправлення в Україні.

Умови допомоги українським біженцям у Польщі. У Польщі з 1 липня У Польщі з 1 липня змінюють умови надання допомоги біженцям з України. Вже не буде можливості отримувати 40 злотих за кожний день. Також буде призупинена виплата допомоги в розмірі 300 злотих для нових біженців.

Зарплата розробників. Аналітики порталу Dou Аналітики порталу Dou провели опитування і виявили, що влітку 2024 року помітно зросли зарплати найбільш досвідчених розробників: +$325 в Architect і +$200 у Tech Lead. Найвідчутніше зменшилися зарплати у цьому півріччі у Team Leads (-$175). У сеньйорів, джунів та інтернів зберігається тенденція до зниження медіанних зарплат.

найзатребуваніших вакансій столиці. Зі свого боку у Київському міському центрі зайнятості назвали десятку

Рекордне падіння в історії Nvidia. Четвер, 18 червня 2024 року, безсумнівно, увійде до історії компанії Nvidia. Вже через кілька годин після того, як ціна акцій сягнула рекордної позначки 140,51 долара, вона почала стрімко знижуватися. За три дні акції Nvidia подешевшали на 19%. Що ж сталося? Чому компанія лише за 3 дні втратила майже 550 млрд доларів вартості? Четвер, 18 червня 2024 року, безсумнівно, увійде до історії компанії Nvidia. Вже через кілька годин після того, як ціна акцій сягнула рекордної позначки 140,51 долара, вона почала стрімко знижуватися. За три дні акції Nvidia подешевшали на 19%. Що ж сталося? Чому компанія лише за 3 дні втратила майже 550 млрд доларів вартості? Розповідаємо тут

Курс долара у липні. Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Тарас Лєсовий прогнозує , що коливання будуть в межах нових коридорів, сформованих на початку червня: на міжбанку 40−41 грн/долар та 43−45 грн/євро, а на готівковому ринку 40−41,2 грн/долар та 43−46 грн/євро.

Новий закон про автоцивілку. 17 червня президент підписав новий Закон України «Про обов’язкове страхування цивільноправової відповідальності власників наземних транспортних засобів». Він набуде чинності 1 січня 2025 року та замінить собою нині чинний документ. Finance.ua розповідає, що означає цей документ та що саме змінюється: . 17 червня президент підписав новий Закон України «Про обов’язкове страхування цивільноправової відповідальності власників наземних транспортних засобів». Він набуде чинності 1 січня 2025 року та замінить собою нині чинний документ. Finance.ua розповідає, що означає цей документ та що саме змінюється:

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