Кого шукають роботодавці в Києві: 10 найбільш затребуваних професій — Finance.ua

Кого шукають роботодавці в Києві: 10 найбільш затребуваних професій Сьогодні 16:00 — Особисті фінанси

Кого шукають роботодавці в Києві: 10 найбільш затребуваних професій

До першої десятки найзатребуваніших працедавцями професій входять працівники усіх основних сфер — промисловості, комунального господарства і побуту, транспорту і логістики, економіки, медицини, освіти.

Про це свідчать дані Київського міського центру зайнятості.

«Кількість вакансій на підприємствах Києва зростає. Через війну багато роботодавців відчувають брак кваліфікованої робочої сили», — сказано в повідомленні.

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У першому півріччі 2024 року роботодавці проінформували Київську службу зайнятості про наявність понад 8 тис. вакансій. На середину червня у базі столичної служби зайнятості налічувалося 3 тисячі пропозицій від роботодавців.

10 найзатребуваніших вакансій столиці:

монтажники радіоелектронної апаратури — 267 вакансій;

бухгалтери — 261 вак.;

водії автотранспортних засобів -196 вак.;

вчителі — 113 вак.;

медичні сестри / брати — 143 вак.;

продавці продовольчих товарів -189 вак.;

кухарі — 200 вак.;

прибиральники службових приміщень — 278 вак.;

помічники вихователя — 110 вак.;

охоронники — 94 вак.;

адміністратори - 125 вакансій.

«Роботодавці готові платити працівникам конкурентні зарплати, створюють для них на підприємствах сучасні комфортні умови праці, які відповідають європейським вимогам. Водночас вони розраховують на високий фаховий рівень кандидатів. Перевагою також є досвід претендентів», — кажуть в Київському центрі зайнятості.

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Нагадаємо, ринок праці й традиційно «чоловічі» професії переходять у жіночі руки. Жінкам доводиться освоювати навички слюсарів, токарів, кранівників і водіїв.

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