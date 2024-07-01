Уряд планує продати «Сенс банк» та «Укргазбанк» — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Уряд планує продати «Сенс банк» та «Укргазбанк»

Казна та Політика
42
Уряд планує продати «Сенс банк» та «Укргазбанк»
Уряд планує продати «Сенс банк» та «Укргазбанк»
Україна готується до продажу двох важливих банків — «Сенс Банку» та «Укргазбанку». Для цього планується призначити міжнародно визнаного фінансового радника до вересня 2024 року.
Про це пише «Економічна правда» посилаючись на меморандум Міжнародного валютного фонду (МВФ).
«Ми також готуємо до продажу два системні державні банки — „Сенс Банк“ та „Укргазбанк“. Ми плануємо призначити міжнародно визнаного фінансового радника до кінця вересня 2024 року за прозорою процедурою та після консультацій з міжнародними фінансовими організаціями», — зазначено у меморандумі.
Читайте також
Згідно з повідомленням, призначення радника відбуватиметься за прозорою процедурою та після консультацій з міжнародними фінансовими організаціями.
Крім того, Україна готує до розгляду законопроєкт про приватизацію державних банків у консультаціях з міжнародними фінансовими організаціями. Законопроєкт буде поданий на розгляд парламенту до кінця вересня 2024 року.
В одному з розділів меморандуму вказано, що Україна також зобов’язується не збільшувати державну частку у банківському секторі. Усі рішення щодо цього питання будуть узгоджуватися зі стратегією зменшення державної власності в банківському секторі.
Читайте також
«Наші рішення будуть узгоджуватися з загальною стратегією щодо зменшення державної власності в банківському секторі. Будь-яке рішення, яке може призвести до збільшення державної власності в банківському секторі, ухвалюватиметься після консультацій з персоналом МВФ і буде суворо обмежене питаннями, пов’язаними зі збереженням фінансової стабільності та рішеннями з питань національної безпеки в період дії воєнного стану», — йдеться у меморандумі.

Ребрендинг не врятував: Сенс Банк переходить державі 🔍

За матеріалами:
Діло
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.