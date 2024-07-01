Уряд планує продати «Сенс банк» та «Укргазбанк» — Finance.ua

Уряд планує продати «Сенс банк» та «Укргазбанк» Сьогодні 13:30 — Казна та Політика

Уряд планує продати «Сенс банк» та «Укргазбанк»

Україна готується до продажу двох важливих банків — «Сенс Банку» та «Укргазбанку». Для цього планується призначити міжнародно визнаного фінансового радника до вересня 2024 року.

Про це пише «Економічна правда» посилаючись на меморандум Міжнародного валютного фонду (МВФ).

«Ми також готуємо до продажу два системні державні банки — „Сенс Банк“ та „Укргазбанк“. Ми плануємо призначити міжнародно визнаного фінансового радника до кінця вересня 2024 року за прозорою процедурою та після консультацій з міжнародними фінансовими організаціями», — зазначено у меморандумі.

Згідно з повідомленням, призначення радника відбуватиметься за прозорою процедурою та після консультацій з міжнародними фінансовими організаціями.

Крім того, Україна готує до розгляду законопроєкт про приватизацію державних банків у консультаціях з міжнародними фінансовими організаціями. Законопроєкт буде поданий на розгляд парламенту до кінця вересня 2024 року.

В одному з розділів меморандуму вказано, що Україна також зобов’язується не збільшувати державну частку у банківському секторі. Усі рішення щодо цього питання будуть узгоджуватися зі стратегією зменшення державної власності в банківському секторі.

«Наші рішення будуть узгоджуватися з загальною стратегією щодо зменшення державної власності в банківському секторі. Будь-яке рішення, яке може призвести до збільшення державної власності в банківському секторі, ухвалюватиметься після консультацій з персоналом МВФ і буде суворо обмежене питаннями, пов’язаними зі збереженням фінансової стабільності та рішеннями з питань національної безпеки в період дії воєнного стану», — йдеться у меморандумі.

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